Dix-sept ans se sont écoulés depuis la victoire divine lors de la guerre de juillet 2006. Cette année, Al-Manar marque l’anniversaire de la guerre de 33 jours à sa manière, s’adressant à la fois aux amis et aux ennemis.

« Hajj Reda », un officier du centre de commandement du Hezbollah, délivre via Al-Manar un message au secrétaire général Sayed Hassan Nasrallah.

L’officier, dont le visage est flouté et la voix est modfiée, souligne à Al-Manar que les combattants de la résistance (moudjahidines) sont passionnés et attendent le moment où ils détruiront les véhicules des forces israéliennes en cas d’invasion du Liban.

Voici les principaux points de ce message :

Nous nous adressons à son éminence, notre bien-aimé le secrétaire général. Nous lui disons : Vous avez d’énormes soldats qui sont les fils du Prophète Mohammad (PSL), de l’Imam Ali, de notre dame Fatima, de l’Imam Hassan et de l’Imam Hussein (S).

Vous avez des centaines de combattants prêts au martyre afin de défendre l’honneur de notre terre et la dignité de notre nation.

Ces combattants sont prêts à se tenir aux côtés de notre peuple en Palestine et à Al-Quds qui restera la cause centrale du peuple musulman et arabe, ainsi que toutes les personnes libres à travers le monde.

Nous disons à son éminence : Nous sommes à votre service, nous combattons sous ta bannière pour défendre le Liban, son peuple et la Palestine.

Nous demandons à Allah de prendre de nos vies et prolonger la vôtre.

Nous prions Dieu de garder la bannière vertueuse entre vos mains, sous la direction du guide suprême l’Imam Khamenei.

Nous attendons avec patience le moment où nous allons détruire les brigades, les véhicules et les chars militaires de l’ennemi en cas d’incursion au Liban.

Source: AlManar