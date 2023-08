Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a critiqué la poursuite par l’Union européenne de sa politique de sanctions « inefficace » envers la République islamique et qui ne profite pas aux Européens.

« Les sanctions sont une mesure inamicale dans les relations entre la République islamique et l’Europe », a déclaré Amir-Abdollahian à son homologue européen Josep Borrell, lors d’un appel téléphonique mardi 15 août.

« Sachez que l’Europe ne profitera pas de cette situation », a-t-il ajouté, selon le site francophone de la télévision iranienne Press TV.

L’UE a suivi la ligne de sanctions que les États-Unis ont réimposées à l’Iran depuis leur retrait unilatéral en 2018 du Plan global d’action conjoint (PGAC).

Selon Press TV, le chef de la diplomatie iranienne a une énième fois révoqué les accusations de l’Occident selon lesquelles son pays aurait fourni des drones à la Russie pour une utilisation dans la guerre en cours en Ukraine.

« Cette accusation contre l’Iran est totalement sans fondement », a insisté M. Amir-Abdollahian. « L’Ukraine ne nous a pas non plus présenté de preuves fiables. La République islamique ne fait pas de cérémonie lorsqu’il s’agit de ses positions en matière de politique étrangère. »

« De la même manière que la République islamique affiche clairement son soutien à la Palestine, elle précise qu’elle est pour une solution politique de la guerre en Ukraine », a-t-il ajouté.

Pour sa part, Josep Borrell a déclaré qu’il pensait que certains malentendus existants entre l’Iran et l’UE pourraient être « résolus par le biais du dialogue ».

Le responsable européen a en outre souligné l’importance de la coopération entre l’Iran et l’AIEA, ajoutant qu’il ferait tout son possible pour que toutes les parties rejoignent à nouveau le PGAC.

