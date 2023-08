L’armée américaine a envoyé un nouveau convoi de renforts dans ses bases de la province de Deir Ezzor en Syrie, région occupée dans majeure partie par les milices kurdes des Forces démocratiques syriennes (FDS), affiliées au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et aux Unités de protection du peuple (YPG).

Selon les informations obtenues par le correspondant de l’agence turque Anadolu auprès de sources locales, un convoi des forces américaines est entré le lundi 14 août à Hassaké depuis le poste frontière d’al-Walid entre l’Irak et la Syrie.

Le convoi, composé d’environ 50 véhicules, a atteint les bases des forces américaines dans les champs pétroliers de Koniko et d’al-Omar dans la campagne de Deir Ezzor.

Comprenant des véhicules blindés, des camions citernes et des véhicules chargés de munitions, il était protégé par des Bradley américains et des véhicules à quatre roues motrices équipés de mitrailleuses.

Selon l’agence Andalou, Les 6, 8, 22 et 25 janvier, 19, 20 juin et 11 juillet, l’armée américaine a envoyé des renforts à ses bases et points d’appui dans les localités de Rumaylan, Chadadi et Tal Bayder, qui sont occupées par les FDS.

Source: Agences