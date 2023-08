En révélant un certain nombre d’activités attribuées à des institutions et des personnes en Ukraine ayant coopéré avec le Pentagone et d’autres institutions donatrices américaines dans des expériences biologiques militaires, le ministère russe de la Défense accuse les Etats-Unis de vouloir propager une nouvelle épidémie.

Selon le média russe RT, c’est le général Igor Kirillov, commandant des forces de protection radiologique, chimique et biologique des forces armées russes, qui a révélé ce mercredi 16 août une nouvelle liste qui comprend les représentants d’institutions gouvernementales et d’entreprises privées en Ukraine ayant participé aux programmes biologiques militaires américains.

Kirillov a noté que le Département d’État américain et le Pentagone sont des clients et des sponsors du Centre scientifique et technologique ukrainien, ajoutant que le financement provient également de l’Agence américaine de protection de l’environnement et du Département américain de l’agriculture, de la santé et de l’énergie.

Durant son intervention, rapporte RT, Kirillov a mentionné plusieurs noms de personnalités ukrainiennes impliquées dans ces activités : Dont celui de la coordinatrice américaine du projet pendant 25 ans, Natalia Dudko et qui a coordonné plus de 250 projets dans divers domaines scientifiques.

Il cite également la directrice générale du Centre de la santé publique du ministère ukrainien de la Santé Lyudmila Chernenko, ainsi que celui du directeur général adjoint du Centre de santé publique Alexander Matskov, qui a supervisé la mise en œuvre complète du projet à double objectif « Covid-19 » financé par les États-Unis.

Selon RT, Kirillov a accusé les États-Unis de se préparer à une nouvelle épidémie en mutant des virus.

Il estime que la base expérimentale dont disposent les États-Unis leur permet de travailler avec des composants d’armes biologiques.

Il constate surtout que l’activité biologique militaire américaine se caractérise par une directive claire : les maladies auxquelles le Pentagone s’intéresse se propagent généralement à l’avenir.

Source: Médias