En visite pour la première fois en Arabie saoudite, le ministre iranien des Affaires étrangères a affirmé que les relations entre ces deux poids lourds du Moyen-Orient avancent sur la bonne voie. Il a toutefois mis en garde contre le rôle de l’entité sioniste qui sème les graines de la zizanie et de la scission dans la région.

L’Arabie Saoudite et l’Iran progressent dans le rétablissement de leurs relations, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères après une réunion avec son homologue saoudien jeudi à Riyad.

« Les relations entre Téhéran et l’Arabie Saoudite sont sur la bonne voie et nous observons des progrès », a déclaré Hossein Amir-Abdollahian lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal ben Farhane, ajoutant que « les discussions étaient très concluantes ».

Il a fait part de la poursuite des tractations en vue de réaliser un dialogue régional au niveau de la région du Golfe.

Cette visite en Arabie Saoudite intervient quelques semaines après la visite du Prince Faisal à Téhéran en juin dernier ou a eu lieu la première rencontre au sommet entre les deux pays après l’accord obtenu sous l’égide de la Chine.

Dans le cadre de cet accord, Téhéran et Riyad ont accepté de mettre fin à leur conflit diplomatique après des années d’hostilité.

L’Arabie Saoudite a rompu ses liens diplomatiques avec l’Iran en 2016 après que des manifestants ont attaqué son ambassade à Téhéran en représailles à l’exécution par Riyad d’un éminent religieux chiite qui réclamaient des réformes politiques.

« Nous avons eu de bonnes discussions sur une variété de sujets lors de notre réunion aujourd’hui », a indiqué Hossein Amir-Abdollahian.

« Nous avançons dans la bonne direction et les relations avec l’Arabie saoudite progressent. Les deux parties sont déterminées à élargir et à renforcer la coopération dans tous les domaines, et à mettre en pratique les accords entre les deux pays, à la fois dans les domaines sécuritaire, économique et commercial », a-t-il ajouté.

Le ministre iranien a déclaré que les deux pays ont convenu de nommer des comités mixtes entre les deux pays, dirigés par les ministres des Affaires étrangères.

Rappelant le soutien ferme de son pays à la cause palestinienne, Abdollahian a affirmé : « nous n’avons aucun doute que l’entité sioniste sème les graines de la zizanie et de la scission dans notre région. Nous sommes entièrement attentifs à ses actions ».

Ben Farhan : élever le niveau de coopération

Pour sa part, le prince Faisal a affirmé que le royaume espérait voir le président iranien, Ebrahim Raïssi, se rendre en Arabie Saoudite.

Le président iranien avait indiqué qu’il irait en Arabie Saoudite au « moment opportun ».

« J’ai confirmé à mon homologue iranien la volonté du royaume d’activer les accords précédents entre les deux pays, notamment en ce qui concerne les aspects sécuritaires et économiques », a déclaré ben Farhan.

Le ministre saoudien des AE a souligné l’importance « d’élever le niveau de coopération et de coordination entre les deux pays ».

L’Iran a officiellement rouvert son ambassade en Arabie Saoudite et les médias d’Etat iraniens ont rapporté que l’ambassade saoudienne à Téhéran avait repris ses opérations, sept ans après sa fermeture.

« Nous avons hâte de voir une nouvelle phase débuter dans notre relation basée sur la fraternité islamique et de travailler ensemble à des intérêts communs », a indiqué le prince Faisal, qui a également salué l’approbation par l’Iran de la candidature de Riyad pour accueillir l’Exposition universelle en 2030.

Source: Divers