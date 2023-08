Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdellahian a annoncé après sa rencontre avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane à Jeddah qu’il avait eu un dialogue franc, utile et fructueux basé sur le bon voisinage.

Après la réunion, Abdellahian a confirmé qu’il y avait un accord dans les points de vue entre l’Iran et l’Arabie saoudite selon lesquels la sécurité et le développement dans la région sont pour tout le monde.

Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdellahian à son retour à Téhéran, a révelé que « l’Iran a invité le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane à se rendre à Téhéran, et il l’a acceptée ».

Et de pouruivre : « L’Arabie saoudite a exprimé sa volonté d’ouvrir une nouvelle page dans les relations entre Téhéran et Riyad » ajoutant que « l’Arabie saoudite a souligné sa vision différente du passé vis-à-vis des questions régionales ».

Il a jouté: » Nous avons convenu avec les Saoudiens de renforcer la coopération dans divers domaines économiques, commerciaux et touristiques dans les secteurs privé et public ».

Et de souligner : » La région est entrée dans une nouvelle phase de coopération car il existe un consensus sur le fait que la région peut progresser et se développer par elle-même ».

L’agence de presse saoudienne a rapporté que « lors de la rencontre entre le ministre iranien et Ben Salmane, ils ont passé en revue les relations entre l’Arabie saoudite et la République islamique d’Iran, ainsi que les futures opportunités de coopération entre les deux pays et les moyens de les développer, en plus de discuter de l’évolution de la situation sur les scènes régionales et internationales, et des efforts déployés en ce sens ».

