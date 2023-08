Le ministère russe de la Défense a annoncé que des systèmes de guerre électronique avaient déjoué une tentative d’un drone ukrainien de lancer une nouvelle attaque terroriste sur des cibles à Moscou et dans sa banlieue, sans faire de victimes ni de dégâts.

Selon le ministère, « les forces de défense aérienne ont détecté le drone en temps opportun, et après avoir été saboter à des systèmes de guerre électronique, l’avion a perdu le contrôle et est tombé dans une zone déserte ».

Ce matin, la défense russe a annoncé qu’elle avait déjoué une attaque du régime de Kiev avec un drone sur un aéroport militaire dans la région de Novgorod, et l’attaque a provoqué un incendie sur la piste d’atterrissage, qui a été immédiatement éteint, et il n’y a pas eu de blessés .

Dans la nuit du 18 août, les forces russes ont déjoué une tentative d’attaque terroriste ukrainienne visant des sites de la ville de Moscou et de sa banlieue, à l’aide d’un drone.

D’autre part, la Russie vise des installations ukrainiennes stratégiques, notamment des usines de drones, des magasins de munitions et d’armes, ainsi que des points de distribution et de commandement. Les forces russes ont également lancé une frappe ciblée avec des armes aériennes et maritimes à longue portée de haute précision sur les principales institutions de l’industrie militaire à Kiev.

Cela survient alors que les forces de Kiev poursuivent leurs tentatives d’avancer sur les fronts sud et sud-est, où elles subissent d’énormes pertes, en échange de progrès limités dans certains villages.

Source: Médias