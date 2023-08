Moins de deux jours après l’opération de Hawara au sud de Naplouse, une nouvelle opération de résistance a eu lieu ce lundi au sud d’al-Khalil, en Cisjordanie occupée.

Des tirs de feu depuis un véhicule ont visé une voiture de colons, ont rapporté des médias israéliens, qui ont évoqué dans un premier moment deux colons blessés dont un grièvement. Par la suite, ils ont indiqué qu’une femme colon a succombé.

Dans la région d’al-Khalil se trouve Kiriat Arbaو l’une des plus grandes colonies israéliennes en Cisjordanie occupée dont la population s’élève à plus de 7000.

Le porte-parole du Hamas Hazem Qassem a indiqué que cette opération s’inscrit dans « le contexte naturel de la confrontation avec la guerre religieuse contre nos sacro-saints. Notre peuple et sa résistance poursuivront la lutte pour défendre al-Aqsa (la mosquée) et son identité arabo-islamique et ne permettront pas à l’occupation d’exécuter ses plans là-bas ».

Selon les premières informations, l’armée d’occupation israélienne est toujours à la recherche de la voiture à partir de laquelle les tirs de feu sont provenus.

A noter qu’elle est toujours à la recherche de l’auteur de l’opération de samedi dans la station de lavage de voitures de Hawara au cours de laquelle deux colons ont été abattus.

Selon les médias israéliens, l’institution militaire et sécuritaire israélienne est encore sous le choc en raison de cette attaque, du fait surtout qu’elle a eu lieu dans une zone sécuritaire sensible ou se déploie le plus important dispositif de l’armée d’occupation via des tours d’observation et des check-points.

Sachant que Hawara se trouve dans la zone C qui est sous le contrôle administratif et sécuritaire israélien, il découle de cette opération « un revers sécuritaire et des renseignements important », ont commenté des médias israéliens.

Source: Divers