Le fondateur du groupe paramilitaire privé Wagner Evguéni Prigojine a péri dans le crash d’avion dans la région de Tver (nord-ouest de la Russie), a annoncé l’agence russe de transport aérien.

Evguéni Prigojine figure parmi les victimes de la catastrophe de l’avion privé Embraer Legacy reliant Moscou à Saint-Pétersbourg, constate l’agence russe de transport aérien Rosaviatsia.

Outre le fondateur du groupe paramilitaire Wagner, plusieurs de ses proches collaborateurs, dont Dmitri Outkine, considéré comme son bras droit au sein du groupe, sont morts.

Selon l’agence, l’aéronef effectuait son vol sur la base d’un permis d’utilisation de l’espace aérien délivré en bonne et due forme.

L’avion s’était écrasé plus tôt dans la journée du 23 août dans la région russe de Tver.

BREAKING: Private jet carrying Russian mercenary chief Yevgeny Prigozhin has crashed with 10 people on board. No survivors. Prigozhin was a media favorite back in June when he led led a failed rebellion against Putin. “Wagner-linked Telegram channel Grey Zone reported the… pic.twitter.com/YuFcUlXGek — Collin Rugg (@CollinRugg) August 23, 2023

« Il y avait dix personnes à bord, dont trois membres d’équipage. Selon les premières informations, toutes les personnes à bord sont décédées », avait indiqué un peu auparavant sur Telegram le ministère russe des Situations d’urgence.

Des vidéos dont l’AFP n’a pas pu confirmer l’authenticité ont été diffusées sur plusieurs chaînes Telegram se disant liées à Wagner, montrant des débris en feu dans un champ ou encore un appareil tombant du ciel.

Selon un responsable des services de secours cité par l’agence Ria Novosti, les corps de huit personnes ont jusqu’à présent été retrouvés sur le site du crash. L’agence TASS a elle mentionné sept corps récupérés.

Une enquête a été ouverte pour « violation des règles de sécurité du transport aérien ». « Une équipe d’enquêteurs a été envoyée sur les lieux (…) pour établir les causes de l’accident », a indiqué dans un communiqué le Comité d’enquête russe.

Selon Rossaviatsia, l’appareil appartenait à la société MNT-Aero, spécialisée dans l’aviation d’affaires.

Tôt ce jeudi, des personnes se recueillaient à Saint-Pétersbourg devant le siège de Wagner, déposant des écussons du groupe paramilitaire, des fleurs rouges et des bougies, tandis que près de Kujenkino, des policiers bouclaient l’entrée de la zone du crash, selon des photographes de l’AFP.