L’ancien Premier ministre ukrainien Nikolaï Azarov a écrit sur son compte Telegram que « l’Ukraine est devenue après 2014 un pays non souverain et non indépendant, parce que le pouvoir ukrainien a été accaparé par des corrompus et des étrangers ».

L’ancien Premier ministre ukrainien Nikolaï Azarov a souligné jeudi que « l’Ukraine avait complètement perdu sa souveraineté », soulignant que « Zelensky est incapable de sortir le pays de cette situation ».

Et de poursuivre: « l’Ukraine est devenue après 2014 un État sans souveraineté et sans indépendance, parce que le pouvoir ukrainien a été saisi par des corrompus et des étrangers ».

Il a expliqué que depuis lors, « il y a eu une perte totale d’indépendance en matière de politique intérieure et étrangère, et l’Ukraine est tombée dans une position de dépendance très difficile et est devenue complètement soumise à l’hégemonie extérieure, au financement, à la nomination des fonctionnaires et aux décisions étrangères. »

L’ancien Premier ministre, réfugié en Russie, a conclu « qu’il est certain que Zelensky ne pourra pas sortir l’Ukraine de ce cercle vicieux ».

Source: Médias