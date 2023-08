Le service de renseignement de l’occupation israélienne Shin Bet a informé le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le Conseil de Sécurité nationale de son opposition à la proposition que le ministre de la Justice Yariv Levin devrait faire dimanche prochain d’accorder un pouvoir d’enquête au comité qui examinera l’application de l’espionnage Pegasus.

Le Shin Bet a présenté plusieurs raisons justifiant son opposition à la proposition de Levin, notamment l’exposition des capacités qu’il utilise à l’opinion publique israélienne, ce qui peut « conduire à la divulgation de secrets ».

Pegasus est un programme d’espionnage développé par la société technologique israélienne NSO qui a été accusée par des tiers de « faciliter l’utilisation de l’application par des pays dictatoriaux contre des journalistes et des militants des droits de l’homme ».

De nombreux pays ont utilisé Pegasus à des fins d’espionnage, parmi lesquels les États-Unis, l’Arménie et le Maroc.

Dans ce contexte, un reportage du journal américain The New York Times a révélé « un contrat secret entre une société qui servait de façade au gouvernement américain et une succursale américaine de la tristement célèbre société israélienne NSO ».

Le contrat accordait au gouvernement américain la possibilité de « suivre secrètement les téléphones portables dans le monde entier à l’insu ou sans le consentement de l’utilisateur du téléphone », a souligné le journal.

En juillet 2022, des groupes de défense des droits travaillant sur les questions numériques ont révélé que Pegasus avait ciblé environ 30 militants thaïlandais lors de manifestations antigouvernementales il y a deux ans.

Le même mois, la Commission européenne a déclaré avoir trouvé des signes de piratage des téléphones de certains de ses hauts fonctionnaires via ce programme.

En mai de l’année dernière, des responsables du gouvernement espagnol ont révélé « qu’une opération d’écoute électronique externe via le programme Pegasus a eu lieu sur les téléphones du Premier ministre Pedro Sanchez et de la ministre de la Défense Margarita Robles.

Source: Divers