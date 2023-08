Les services de la Sûreté générale au Liban ont arrêté un ressortissant russe et son épouse, au moment où ils tentaient de fuir le Liban via l’aéroport international de Beyrouth.

Selon les informations citées par le quotidien libanais AlAkhbar, « une coopération a eu lieu entre le Service de sécurité de la Résistance islamique et le Sûreté générale après l’apparition de données indiquant le déplacement suspect d’un citoyen étranger dans la banlieue sud de Beyrouth ».

« Le détenu, qui s’était rendu au Liban au cours des derniers jours du deuil de l’Achoura, a visité plusieurs quartiers de la banlieue sud ».

« Soupçonné d’espionnage, il a été poursuivi et surveillé par la Sûreté générale qui a retrouvé son lieu de résidence dans un hôtel, et lorsqu’il a voulu quitter le Liban, il a été arrêté », a-t-on ajouté de mêmes sources.

Et de poursuivre : « le ressortissant russe a admis qu’il avait été recruté récemment par les renseignements israéliens et qu’il avait reçu l’ordre de se rendre au Liban. On lui avait fourni des cartes des lieux, des rassemblements et des installations appartenant au Hezbollah. Sa mission consistait à rendre à ces adresses, à les inspecter et à les photographier si possible ».

Il a également admis « qu’il s’était rendu dans la banlieue de Beyrouth plusieurs fois et avait collecté des données que ses employeurs entendaient les comparer avec les informations antérieures dont ils disposaient».

Lors de l’interrogatoire avec son épouse, elle a avoué « qu’elle était au courant du travail de son mari et qu’elle l’aidait dans ses fonctions ».

La Sûreté générale a communiqué ses informations à l’ambassade de Russie à Beyrouth, avant de transférer le dossier d’enquête à la justice militaire.

Entre-temps, le directeur général par intérim de la Sûreté générale, Elias Al-Bisari, a fait état de « l’arrestation à l’aéroport de Beyrouth d’un réseau d’espionnage à la solde de l’ennemi israélien…Nous avons mené les enquêtes nécessaires sur cette cellule composée de deux personnes et qui représentait une menace pour le Liban ».