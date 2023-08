Au terme de deux jours, la conférence organisée en Irak baptisée « Deuxième appel d’al-Aqsa », a publié sa déclaration finale, dans laquelle elle a souligné la nécessité de rejeter la normalisation avec l’entité d’occupation sioniste sous toutes ses formes, et affiché son refus de blasphème des livres célestes, y compris le Noble Coran.

« La question palestinienne est la principale arène de conflit entre les peuples libres du monde et les puissances coloniales », affirme le communiqué qui a mis l’accent sur « le rôle des érudits religieux, des médias et des institutions de la société civile dans la clarification des dimensions de la cause palestinienne et de la renaissance de l’imam Hussein ».

Dans leur discours de clôture, les participants ont salué le peuple palestinien, appréciant sa « fermeté et ses grands sacrifices face à la tyrannie sioniste ». Ils ont souligné « l’importance de faire entendre la voix des blessés et des familles des martyrs et des prisonniers, et d’informer le monde des violations dont ils sont victimes ».

Ils se sont aussi prononcé contre les scènes de profanation du Noble Coran qui ont eu lieu récemment en Suède et au Danemark, s’étonnant qu’elle soit soutenue « par les mêmes partis qui soutiennent l’entité sioniste ».

La déclaration souligne le « rejet de la normalisation avec l’entité sioniste », appelant les universitaires et les peuples libres du monde à œuvrer pour « faire face à la normalisation dans toutes ses formes ».

Les activités de la conférence « Appel international d’al-Aqsa » ont été lancées dimanche 27 août sous le slogan « La Palestine et l’Imam Hussein : dimensions mondiales de la personnalité missionnaire et de la cause humanitaire », avec la participation de représentants de 65 pays, dans la ville irakienne de Karbala.

Pendant le deuxième jour de la conférence, lundi, les comités participants ont discuté des manifestations mondiales de la cause palestinienne et de la renaissance de l’imam Hussein, ainsi que des menaces émergentes contre la mosquée Al-Aqsa et des tentatives de judaïsation de la ville sainte d’Al-Qods. Il a aussi été question de la responsabilité des médias dans la mise en lumière des défis auxquels est confronté le peuple palestinien.

Cheikh Youssef Abbas, coordonnateur général de la Campagne internationale pour le retour en Palestine, a fait le lien dans son discours entre le soulèvement de l’Imam Hussein et la cause palestinienne, qui est sujette à l’injustice, mais qui restera selon lui « la boussole des hommes honorables du monde ».

De son côté, le mufti du Yémen, Cheikh Shams al-Din Sharaf al-Din, a évoqué l’importance de rejeter la normalisation en raison des risques qu’elle fait courir à la cause palestinienne et au monde islamique en général. Il a appelé au soutien des Palestiniens dans tous les domaines jusqu’au recouvrement de tous leurs droits, la libération de la Palestine de l’occupation et leur retour dans leur patrie.

Le membre du Comité Fatwa de la Fédération internationale des oulémas musulmans au Maroc, le Dr Ahmed Al-Kafi, a évoqué le rôle des érudits dans l’orientation de la nation et de sa jeunesse dans la lutte contre l’ennemi sioniste. Il a insisté sur la nécessité de l’unité entre les musulmans afin de remporter la victoire sur l’ennemi.

Venu de l’Inde, Tushar Gandhi, petit-fils du Mahatma Gandhi, a évoqué le rôle du peuple libre dans le soutien à la cause palestinienne et a rappelé la nécessité de réfléchir attentivement à la révolution de l’Imam Hussein et de la suivre dans tous les détails de la vie.

Le père Paul Ayoub, coordinateur et mentor de la jeunesse catholique au Liban, a estimé que le soulèvement de l’Imam Hussein restera présent et s’incarnera dans la révolution palestinienne.

Et puis, le Cheikh Jawad Riyad, l’un des érudits d’Al-Azhar, a appelé à se tenir aux côtés du peuple palestinien et à ne pas l’abandonner jusqu’à la restauration de ses terres occupées par les sionistes.

L’ancien ministre koweïtien, Abd al-Hadi al-Saleh, a lié l’injustice subie par l’imam Hussein et sa famille, que la paix soit sur eux, à l’agression sioniste continue contre le peuple palestinien et les lieux saints.

Source: Médias