Le dignitaire religieux de la communauté druze du gouvernorat de Soueïda au sud de la Syrie Cheikh Youssef Jarbou a souligné l’attachement de cette communauté à l’Etat syrien.

Lors d’une rencontre entre un certain nombre de dignitaires et le gouverneur de la province de Damas, Safwan Abou Saadi, cheikh Jarbou a déclaré : « Nous faisons partie intégrante de la Syrie et nous n’accepterons jamais la séparation. Le peuple de Soueïda ne peut qu’adhérer à la décision nationale. C’est un choix stratégique ».

Evoquant la récentes manifestations qui ont eu lieu dans cette province ou des slogans hostiles a l’Etat syrien ont été scandés, le religieux druze syrien a ajouté : « des revendications erronées ont été réclamées pendant les protestations de Soueïda », assurant que « le drapeau syrien est le drapeau reconnu dans ce gouvernorat ».

« Nos décisions ne se démarqueront pas de celles de notre Etat qui représente le peuple syrien. La bannière d’al-Tawhid représente la communauté druze et nous en sommes fiers. Pas besoin de la politiser », a-t-il ajouté en allusion à ses bannières qui ont été brandies durant les manifestations.

Et cheikh Jarbou de conclure : « l’Etat syrien, l’armée et le commandement sont les constantes de notre communauté » demandant aux habitants de Soueïda « d’adopter une orientation totale en faveur de la ligne nationale ».

Les manifestations qui ont éclaté dans cette province avaient initialement protesté contre la cherté de la vie provoquée par la hausse des prix des hydrocarbures causée par la suppression partielle des subventions. Mais des slogans hostiles au pouvoir ont été scandés.

Des officiers à la retraite originaire de cette province ont proposé dans un communiqué la formation « d’un conseil d’administration temporaire » pour gérer ses affaires et d’ouvrir le passage frontalier avec la Jordanie.

Mais la présidence spirituelle de la communauté druze du gouvernorat a déclaré que « cette déclaration est une opinion personnelle qui représente ses auteurs et non pas la position du leadership spirituel ».

Source: Médias