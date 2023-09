À la tête d’une délégation de haut rang, la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Olivia Rouamba, en visite à Téhéran, s’est entretenue, le lundi 4 septembre, avec le président de la République islamique d’Iran, Ebrahim Raïssi.

Lors de cette rencontre, le président iranien a souligné la détermination de la République islamique d’Iran de transmettre ses expériences et ses acquis aux pays amis, notamment dans le continent africain.

Abordant les relations solides qui existent entre la République islamique d’Iran et la plupart des pays africains depuis la victoire de la Révolution islamique, Ebrahim Raïssi a salué la résistance des pays africains face au colonialisme et au terrorisme comme une marque de la vigilance de ces pays.

Ailleurs dans ses remarques, le président iranien s’est attardé sur les activités de la commission mixte de coopération économique entre l’Iran et le Burkina Faso, précisant qu’elles faciliteront et accéléreront les échanges commerciaux et favoriseront la coopération bilatérale.

Pour sa part, la ministre burkinabè des Affaires étrangères a déclaré que les pays africains, dont le Burkina Faso se sont inspirés de la résistance de la Révolution islamique face à l’arrogance et à l’hégémonie mondiale.

Considérant la République islamique d’Iran comme un pays ami et frère du Burkina Faso, Olivia Rouamba a mis l’accent sur la volonté de son pays de renforcer les relations bilatérales.

Par ailleurs, la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso s’est entretenue avec son homologue iranien, Hossein Amir-Abdollahian, des questions d’intérêt bilatéral et des développements régionaux et internationaux.

Dans ce contexte, la cheffe de la diplomatie burkinabè a félicité la République islamique d’Iran pour sa politique étrangère indépendante.

Saluant l’invitation officielle de son homologue iranien à se rendre en Iran, Olivia Rouamba a fait part de l’intention de son pays de développer les relations tous azimuts avec l’Iran.

Il s’agit de la première visite de la ministre burkinabè à Téhéran depuis l’entrée en fonction du 13e gouvernement iranien, effectuée en réponse à l’invitation officielle de son homologue.

À ce propos, on rappellera que l’ambassadeur de la République islamique d’Iran à Ouagadougou, Mojtaba Faqihi, s’est entretenu, le mardi 29 août, avec la ministre burkinabè des Affaires étrangères des questions d’intérêt bilatéral et des développements de l’Afrique de l’Ouest.

Cette rencontre a porté sur plusieurs points à savoir l’actuelle visite en Iran de la ministre, mais aussi la tenue d’une commission économique mixte entre les deux pays.

De même, le 17 juin dernier, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso, Issa Boro s’était rendu à Téhéran pour rencontrer de hauts responsables iraniens dont Hossein Amir-Abdollahian qui avait alors vu dans la tenue prochaine des réunions de la commission mixte au Burkina Faso une opportunité propice au développement des relations entre les deux pays dans les domaines économique, commercial, scientifique et éducatif.

Le diplomate burkinabè avait quant à lui évoqué la décision de son pays d’ouvrir son ambassade à Téhéran et insisté sur le fait que grâce à la volonté des deux parties, les capacités d’ingénierie et les développements de l’Iran, un renforcement et développement des relations dans tous les domaines était tout à fait envisageable.

En outre, Issa Boro s’est entretenu avec le vice-ministre iranien des Affaires étrangères chargé des affaires politiques, Ali Baqeri-Kani, faisant part de la décision du gouvernement burkinabè d’ouvrir une ambassade à Téhéran.

De son côté, Baqeri-Kani a salué cette décision, estimant que la commission mixte sur la coopération bilatérale serait un mécanisme approprié pour la poursuite des programmes et des intérêts communs des deux pays.

Il est à noter que la mission diplomatique de la République islamique d’Iran au Burkina Faso reprend ses fonctions après une dizaine d’années. Le Burkina Faso a en effet officialisé l’ambassadeur iranien et désigné de son côté une représentation à Téhéran, une décision acceptée par la partie iranienne.

Source: Avec PressTV