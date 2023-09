Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré le jeudi 7 septembre que les dirigeants américains, israéliens et saoudiens avaient mis sur la table un grand nombre d’éléments en vue d’une normalisation, mais qu’il restait encore beaucoup de travail à faire.

Jake Sullivan s’adressait aux journalistes à bord de l’avion présidentiel Air Force One qui emmenait Joe Biden en Inde au sommet du G20.

« De nombreux éléments d’une voie vers la normalisation sont désormais sur la table. Nous n’avons pas de cadre, nous n’avons pas de conditions prêtes à être signées. Il y a encore du travail à faire », a dit le conseiller de la Maison Blanche, sans entrer dans les détails, selon les médias israéliens.

Les responsables américains considèrent qu’un accord potentiel entre ‘Israël’ et l’Arabie saoudite est possible après que l’administration du président Donald Trump a conclu des accords similaires entre ‘Israël’ et le Maroc, le Soudan, Bahreïn et les Émirats arabes unis.

Le président Joe Biden avait indiqué sur CNN début juillet qu’Israël et l’Arabie saoudite étaient loin d’un accord de normalisation qui impliquerait un traité de défense américano-saoudien et un programme nucléaire civil pour les Saoudiens de la part des États-Unis.

L’émissaire de Joe Biden, Brett McGurk, s’est rendu en Arabie saoudite cette semaine pour des entretiens qui, selon des responsables, devraient inclure des discussions sur l’accord de normalisation potentiel.