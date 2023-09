Citant des experts chinois, le journal chinois Global Times a rapporté que « l’objectif du corridor ferroviaire américain, qui est d’isoler la Chine au Moyen-Orient, ne sera pas atteint ».

En marge du sommet du G20 à New Delhi, le président américain Joe Biden a annoncé un projet de construction d’un corridor ferroviaire et maritime reliant l’occupation israélienne, l’Inde, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, la Jordanie et l’Union européenne, dans le but d’accroître les échanges commerciaux. et la coopération politique.

Le Global Times a exprimé ses doutes quant à la crédibilité et à la faisabilité du projet ferroviaire, notant que « ce n’est pas la première fois que Washington prend des engagements envers d’autres pays, et que ces engagements perdent de leur élan ».

Zhou Rong, chercheur principal à l’Institut d’études financières de Chongyang, a déclaré que « les États-Unis n’ont pas la réelle intention et la capacité de véritablement donner suite à leur engagement de renforcer le réseau de transport au Moyen-Orient ».

« Ce n’est pas la première fois que les Etats-Unis s’engagent dans un projet avec beaucoup de paroles et peu d’action », a ajouté Zhou Rong , soulignant que « sous l’administration Obama, la secrétaire d’Etat américaine de l’époque, Hillary Clinton, avait annoncé que les Etats-Unis parraineraient la » nouvelle Route de la Soie » qui débutera d’Afghanistan, mais l’initiative ne s’est jamais concrétisée.

« Il semble que l’administration Biden s’engage une fois de plus dans une politique de blocs et se rassemble pour former des groupes anti-chinois », a poursuivi le chercheur chinois.

Pour sa part, Liu Chongmin, professeur à l’Institut d’études sur le Moyen-Orient de l’Université de Shanghai, a déclaré : « Les récentes mesures prises par les États-Unis au Moyen-Orient sont une réaction due à la présence plus forte de la Chine », décrivant le plan américain comme « un geste symbolique, rien de plus. »

Il a également expliqué que « la décision américaine de se concentrer sur les infrastructures de transport, un domaine dans lequel ils manquent d’expérience, vise à sauver leur influence déclinante dans la région, mais leur plan très médiatisé pourrait ne pas donner les résultats escomptés ».

Il a estimé que « ce que les pays du Moyen-Orient attendent des États-Unis, ce ne sont pas seulement les chemins de fer, mais aussi la sécurité, mais Washington n’en a aucun ».

Il a conclu : « Il n’y a aucune crainte que ses relations avec la Chine s’affaiblissent simplement à cause de cet accord », soulignant que « la capacité des États-Unis à influencer leurs alliés au Moyen-Orient diminue », notant que « l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis feront preuve de prudence dans leurs relations avec Pékin en particulier après avoir rejoint les BRICS ».

