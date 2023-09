Le Maroc a annoncé dimanche avoir accepté l’aide de quatre pays seulement après le puissant séisme qui l’a frappé: l’Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Emirats arabes unis.

Le ministère de l’Intérieur a indiqué dans un communiqué que le Maroc avait répondu favorablement, « à ce stade », aux offres de ces quatre pays « d’envoyer des équipes de recherche et sauvetage », alors que plusieurs autres Etats, notamment la France et l’Algérie voisine, se sont dits prêts à apporter leur aide.

Les équipes de sauvetage espagnole, britannique, qatarie et émiratie «sont entrées ce jour (dimanche) en contact» avec leurs homologues au Maroc en vue de coordonner leurs efforts, a ajouté cette même source.

Tout en remerciant tous les pays qui ont proposé l’envoi de secouristes, le ministère affirme que le Maroc a accepté celle de quatre d’entre eux uniquement «après avoir procédé à une évaluation minutieuse des besoins sur le terrain et en tenant compte du fait qu’une absence de coordination pourrait être contre-productive».

D’autres offres pourraient être acceptées à l’avenir «si les besoins devaient évoluer», précise le communiqué.

Le Royaume-Uni va ainsi envoyer une équipe de 60 spécialistes de la recherche et du sauvetage et quatre chiens de sauvetage pour participer aux opérations de secours après le violent tremblement de terre, avait annoncé un peu plus tôt Downing Street. Une équipe d’assistance médicale et du matériel de sauvetage y seront également dépêchés.

L’Espagne avait, elle, indiqué avoir reçu une demande officielle d’aide et envoyé un groupe de 56 sauveteurs au Maroc. Le Qatar a également reçu une telle demande et des équipes d’aide sont en route.

Le violent tremblement de terre survenu dans la nuit de vendredi à samedi dans les zones montagneuses près de Marrakech a déjà fait plus de 2.100 morts.

De nombreuses régions touchées n’ont pas encore pu être atteintes, et le bilan devrait donc encore augmenter considérablement. Plus de 2.000 personnes ont par ailleurs été blessées, selon le dernier décompte.