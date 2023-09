Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a montré une nouvelle scène d’agressions contre des touristes chrétiens dans la ville sainte d’al-Qods (Jérusalem).

Cette fois-ci, ce sont des enfants de juifs orthodoxes qui ont été filmés en train de traquer deux jeunes femmes chrétiennes dans les rues de la ville, les frappant, jetant des ordures sur elles. Tandis que les adultes qui les accompagnait conversaient avec elles, pour les persuader de quitter les lieux.

La scène n’est pas la première du genre. Des images vidéo ont montré dans le passé des colons cracher sur des religieuses chrétiennes. Le mois de juillet dernier, des religieux et des touristes chrétiens, ont été attaqués par des colons qui étaient menés par l’adjoint du maire israélien de la ville Arieh King. Un témoin sur place a rapporté pour le site d’information israélien Walla avoir vu un juif cracher sur six ou sept chrétiens, sur leur vêtement et leur visage.

Selon le quotidien israélien Maariv, Arieh avait critiqué durant les fêtes de Noël 2022 le fait d’avoir dressé un sapin de Noël dans la ville de Jérusalem au motif qu’il offense les sentiments des juifs qui vivent dans cette ville.

Il avait alors déclaré : « Cette chose laide sur les images (le sapin de Noël) n’est pas placée dans un quartier chrétien ni dans une institution chrétienne privée, mais elle a été placée dans une zone urbaine au sommet du mont Scopus, afin que cette laideur puisse être vu de presque tous les coins de la ville. »

L’adjoint du maire avait qualifié de terroristes les touristes chrétiens, qui ont protesté auprès du maire Moshe Lyon, rapporte le média.

Le ministère israélien du Tourisme a adressé un message au maire le mettant en garde contre ce phénomène et son impact sur le tourisme dans cette ville.

« Ces agressions finiront par nous porter atteinte. C’est comme si on crachait sur les gens qui vivent du tourisme. Qu’aurions-nous fait s’ils avaient craché sur nous les juifs. C’est une gifle dans le visage. Et pour l’image d’Israël dans le monde », avait alors tweeté le directeur général du ministère Youssi Fattal.

Il s’agit d’un rite devenu de plus en plus fréquent ces dernières années contre les religieux chrétiens, surtout dans la vieille ville. Mêmes les soldats israéliens se sont mis à le faire. Des militaires de l’unité d’élite Golani ont craché sur le patriarche arménien de Jérusalem et sur une croix le mois de novembre dernier.

Lors d’un programme pour la radio générale israélienne intitulé « Pourquoi les juifs crachent-ils sur les chrétiens », la chercheuse israélienne Yasaka HaRani a expliqué que ce rite remonte au Moyen-âge pour se venger contre l’oppression exercée à cette époque par les Chrétiens et plus précisément les hommes de l’Église contre les juifs en Europe.

Selon Harani, la police israélienne dispose de caméras dans tous les coins de la ville et peut dévoiler l’identité de ceux qui s’adonnent au crachat sur les chrétiens.

Les religieux chrétiens de la ville se plaignent que la Police israélienne ne fait rien pour mettre un terme à ce phénomène.

Selon Walla, la plupart des arrestations pour ces accusations finissent par l’interdiction de se rendre dans la vieille ville sans présenter de chefs d’accusation. Quant bien même les coupables comparaissent en justice ils ne sont pas condamnés.

Un étudiant d’une école religieuse juive a défendu cette pratique : « Ce sont les vrais antisémites », a-t-il accusé les touristes et les religieux chrétiens. »Il faut les chasser d’Israël. Ils souillent cette terre sacrée. Ils n’ont rien à faire ici. Jésus est une invention répulsive. Ce n’est pas surprenant qu’ils aient craché sur eux pour leur ôter la souillure », a-t-il dit pour Walla.

Source: Divers