Les discussions officielles entre les dirigeants russe Vladimir Poutine et nord-coréen Kim Jong-un se sont achevées le 13 septembre après presque six heures d’échange, lors d’un sommet exceptionnel sur un cosmodrome de l’Extrême-Orient russe.

Des pourparlers en présence des délégations ont d’abord eu lieu, suivis d’un échange en tête-à-tête. Un déjeuner en honneur de Kim a été offert.

Le choix du cosmodrome pour tenir cette réunion est symbolique. Mercredi, Vladimir Poutine a évoqué la possibilité que la Russie aide la Corée du Nord à construire des satellites.

« C’est pourquoi nous sommes venus ici. Le dirigeant de la Corée du Nord montre un grand intérêt pour la technologie des fusées. Ils essaient de développer leur programme spatial », a dit M. Poutine, a rapporté l’agence russe Sputnik.

Les munitions nord-coréennes

Selon l’AFP, citant le German Council on Foreign Relations, Washington soupçonne Pyongyang de vouloir fournir à Moscou des munitions qui contribueraient à aider l’armée russe dans son effort de guerre en Ukraine.

Parmi les munitions de l’arsenal nord-coréen susceptibles d’intéresser la Russie, figurent les roquettes de calibre 122 mm destinées aux lance-roquettes multiples (MLRS) BM-21 « Grad » de l’époque soviétique, qui équipent les forces russes en Ukraine.

Pyongyang dispose également de pièces d’artillerie tractée manuelle D-20 de 152 mm, fabriquées elles aussi en Union soviétique dans les années 1950, ou encore d’obusiers D-30 de 122 mm datant des années 1960.

En échange, Pyongyang pourrait se voir fournir pétrole et nourriture russes, voire un accès à des technologies spatiales.

« Toujours avec la Russie »

Durant la rencontre, le numéro un de la Corée du Nord a qualifié de « priorité absolue » le renforcement des liens entre Moscou et Pyongyang lors de la rencontre.

« Je saisis cette opportunité pour affirmer que nous serons toujours avec la Russie », a-t-il insisté, précisant que cette rencontre était « un tremplin » pour des relations plus étroites.

« L’élargissement et le développement des relations d’amitié et de coopération entre la Corée et la Russie répondent non seulement pleinement aux intérêts des peuples des deux pays, mais constituent également une exigence du monde contemporain en quête d’indépendance », a-t-il déclaré.

« Entre progrès et réaction »

Kim Jong-un a exprimé son « soutien total et inconditionnel » à toutes les mesures prises par la Russie « confrontée à des forces hégémonistes pour protéger ses intérêts en matière de sécurité ».

Il a indiqué que sa visite se déroulait dans un contexte de confrontation entre « progrès et réaction ».

« Notre visite actuelle a lieu à un moment où une confrontation féroce se déroule sur la scène internationale entre le progrès et la réaction, la justice et l’injustice, et où le processus de multipolarité se développe vigoureusement grâce à la volonté commune et à la puissance unie des pays indépendants », a-t-il déclaré lors du déjeuner avec le Président russe.

« Punir le rassemblement du mal »

Le dirigeant nord-coréen a fait l’éloge de l’armée russe « héroïque » en Ukraine.

« Je suis profondément convaincu que l’armée héroïque russe et le peuple seront des héritiers brillants de la tradition de la victoire, qu’ils feront preuve de vertus inestimables et du sens de l’honneur sans valeur sur les fronts de l’opération militaire spéciale » en Ukraine, a-t-il lancé.

Il a assuré à Vladimir Poutine que la Russie remporterait « une grande victoire » face à ses ennemis, principalement occidentaux.

« Nous sommes convaincus que l’armée et le peuple russes remporteront une grande victoire dans la lutte sacrée pour punir le rassemblement du mal qui prétend à l’hégémonie et nourrit une illusion expansionniste », a déclaré Kim.

Un toast au renforcement de l’amitié

Vladimir Poutine a dit trinquer au « renforcement de l’amitié et de la coopération » avec Pyongyang.

« Aujourd’hui encore, nous nous efforçons de renforcer les liens de camaraderie et de bon voisinage, en agissant pour la paix, la stabilité et la prospérité dans notre région commune », a fait valoir M. Poutine.

Le Président russe a rappelé que les relations entre la Russie et la Corée du Nord « avaient été établies lors de la lutte pour la liberté de la Corée en 1945, lorsque les soldats soviétiques et coréens avaient écrasé côte à côte les militaires japonais ».

