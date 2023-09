Le Département des biens islamiques dans la ville sainte d’al-Qods occupée a rapporté que des dizaines de colons ont pris d’assaut la mosquée al-Aqsa, effectuant des tournées provocatrices dans ses cours et accomplissant des rituels talmudiques à l’est de la mosquée.

Et d’ajouter : « les groupes extrémistes ont mené des danses provocatrices devant la porte al-Asbat, l’une des entrées d’al-Aqsa ».

La police d’occupation impose de sévères restrictions à l’entrée des fidèles palestiniens à la mosquée d’al-Aqsa et arrêtent plusieurs d’entre eux devant ses portes extérieures.

Les forces d’occupation ont intensifié les campagnes d’exil, d’arrestations et de convocations injustes contre les habitants de la ville sainte, à l’approche des fêtes juives.

En réaction, les Palestiniens ont lancé des appels à la mobilisation et à la présence massive dans l’enceinte de la mosquée.

Les spécialistes dans les affaires d’al-Qods ont pour leur part mis en garde contre la militarisation de la ville sainte par l’occupation et la transformation de la vieille ville et des environs de la mosquée al-Aqsa en une caserne militaire, en prévision des incursions massives de colons prévues dimanche prochain.

Cisjordanie

Les forces d’occupation sionistes ont lancé, mercredi soir et ce jeudi matin, une campagne d’incursions et d’arrestation suivie d’affrontements en Cisjordanie occupée et à AlQuds.

Les forces d’occupation ont dépêché des renforts militaires dans le camp d’Aida à Bethléem, après l’avoir pris d’assaut, perquisitionné, fouillé de nombreuses maisons et mené une campagne d’arrestation.

Et puis, pour le deuxième jour consécutif, les forces d’occupation sionistes ont attaqué la localité de Beita, au sud de Naplouse.

Elles ont imposé, ce jeudi, un siège contre Beita et pris d’assaut plusieurs maisons sous prétexte de rechercher l’auteur de la fusillade, qui a eu lieu le mardi 12 septembre, dans la localité de Huwara et qui a blessé deux colons.

Des affrontements armés ont éclaté avec les forces d’occupation dans plusieurs quartiers de cette localité.

Le Croissant-Rouge a fait état de deux blessés par balles en caoutchouc, dont un ambulancier palestinien.

Source: Divers