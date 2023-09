Le ministre irakien des Affaires étrangères Fouad Hussein a déclaré que son pays était attaché à un pacte de sécurité avec l’Iran pour désarmer les groupes terroristes anti-iraniens basés au Kurdistan irakien.

Il a fait ces remarques lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue iranien Hossein Amir-Abdollahian à Téhéran le mercredi 13 septembre.

« Les groupes terroristes seront transférés dans des camps supervisés par les Nations Unies. La Constitution irakienne n’autorise aucun groupe à utiliser le territoire irakien pour attaquer d’autres pays. L’accord de sécurité entre les deux pays voisins est également basé sur la Constitution irakienne », a-t-il précisé.

Le gouvernement de Bagdad et la région du Kurdistan coopèrent à cet égard.

Amir-Abdollahian a déclaré que la République islamique d’Iran était sérieuse lorsqu’il s’agissait d’assurer la sécurité nationale du pays.

« De bonnes informations ont été échangées concernant le retrait des groupes terroristes des zones proches des frontières iraniennes », a-t-il indiqué.

« Des efforts sont en cours pour les désarmer et mettre pleinement en œuvre les clauses de l’accord de sécurité entre les deux pays », a-t-il ajouté.

Le ministre irakien des Affaires étrangères Fouad Hussein est arrivé mercredi matin dans la capitale iranienne à la tête d’une délégation.

Lors d’une réunion plus tôt dans la journée, les deux ministres iranien et irakien des Affaires étrangères ont discuté de questions bilatérales ainsi que des moyens d’élargir la coopération dans divers domaines. Ils ont également échangé leurs points de vue sur les développements régionaux et la nécessité de mettre en œuvre l’accord de sécurité entre les deux parties.

Cette visite intervient deux jours après que le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a déclaré que l’ultimatum lancé à l’Irak pour désarmer les groupes séparatistes anti-iraniens basés au Kurdistan irakien ne serait pas prolongé.

« La position de l’Iran est tout à fait claire. Selon l’accord conclu avec le gouvernement irakien, le délai final pour le désarmement des forces terroristes et séparatistes dans la région du Kurdistan irakien expire le 19 septembre et ce délai ne sera en aucun cas prolongé », a déclaré Kanaani dans un communiqué hebdomadaire à Téhéran lundi.

Hossein Amir-Abdollahian a réitéré que la présence de terroristes dans la région du Kurdistan irakien allait à l’encontre des liens amicaux entre les deux nations et contrevenait à la Constitution irakienne.

Source: Avec PressTV