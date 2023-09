L’ambassadeur saoudien à Téhéran salue le nouveau chapitre des relations irano-saoudiennes et affirme que les relations seront « fortes» dans tous les domaines.

Dans une interview exclusive accordée mardi soir à l’agence de presse officielle iranienne IRNA, Abdullah ben Saoud al-Anzi s’est dit satisfait de l’ouverture d’un tout nouveau chapitre dans les relations entre Riyad et Téhéran. Les liens seront « forts dans tous les domaines ». », y compris dans les secteurs « du commerce, de l’économie et de l’investissement », a-t-il indiqué.

S’exprimant en marge d’une cérémonie à l’ambassade de Chine à Téhéran à l’occasion du 74e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, al-Anzi a souligné que la reprise des relations entre les deux pays « seront constructives, fortes et fondées sur les intérêts communs, le respect mutuel et le bon voisinage ».

En mars dernier, l’Iran et l’Arabie saoudite ont convenu, dans le cadre d’un accord négocié par la Chine, de rétablir leurs relations diplomatiques rompues en 2016.

Selon une déclaration commune, l’Iran et l’Arabie saoudite ont souligné la nécessité de respecter la souveraineté nationale de leurs pays relatifs et de s’abstenir de s’immiscer dans les affaires intérieures de chacun.

Ils ont convenu de mettre en œuvre un accord de coopération en matière de sécurité signé en avril 2001 et un autre accord conclu en mai 1998 pour stimuler la coopération économique, commerciale, d’investissement, technique, scientifique, culturelle, sportive et de jeunesse.

L’Iran a officiellement rouvert son ambassade à Riyad en juin, suivie de son consulat à Djeddah et de son bureau de représentation auprès de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI). L’ambassade saoudienne à Téhéran et son consulat à Machhad ont également repris leurs fonctions.

Dans une autre partie de ses déclarations, le diplomate saoudien a salué le rôle constructif de la Chine en tant que médiateur dans la reprise des relations entre les deux pays musulmans.

« Cet accord se concentre sur une entente au sujet de la promotion d’une coopération bilatérale et constructive dans de nombreux domaines, et il s’agit également d’un accord de sécurité commun entre les deux pays qui renforce la coopération de part et d’autre », a-t-il déclaré.

L’ambassadeur saoudien à Téhéran a déclaré que cet accord a eu un impact significatif sur de nombreuses questions et que la normalisation des relations a été chaleureusement accueillie par la communauté internationale. Al-Anzi souligne par ailleurs que tout accord entre l’Arabie saoudite et l’Iran renforcera également la paix et la sécurité dans la région et assurera la prospérité des deux nations.

Source: Press TV