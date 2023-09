Le porte-parole du Hamas basé dans la ville sainte d’AlQuds, Mohammad Hamadeh, a appelé les Palestiniens habitant en Cisjordanie, à AlQuds et partout dans les territoires occupés de la Palestine à multiplier les rassemblements dans la mosquée d’AlAqsa au cours de la période à venir afin protéger cette dernière face à l’agression des colons.

Hamadeh a mis en garde contre le danger d’une agression de l’occupation contre la mosquée AlAqsa, en particulier avec les « fêtes juives » qui commencent samedi prochain, au cours desquelles les groupes de colons se mobilisent pour des incursions et des violations généralisées.

« Le régime usurpateur laisse libre cours aux colons extrémistes pour faire des ravages à AlQuds et à AlAqsa en pratiquant des rituels talmudiques », a-t-il dénoncé.

Et de poursuivre : « Le régime occupant déclare une guerre de religion et ne veut pas qu’il reste quoi que ce soit de Palestinien à AlQuds, qu’il s’agisse d’une mosquée ou d’une église. Et ce, alors qu’il continue ses agressions contre la ville sainte et les femmes libres ».

Il a ajouté que « personne ne peut permettre que l’agression du régime usurpateur et des colons contre AlQuds et la mosquée d’AlAqsa reste sans réponse », soulignant que « notre peuple ne laissera pas tomber la mosquée d’AlAqsa, il veillera à ce qui s’y passera et fournira une réponse à toute agression ».

Hamadeh a mis l’accent sur la nécessité de ne laisser aucune occasion au régime israélien et de mettre à l’eau ses plans malveillants contre AlQuds et la mosquée AlAqsa, en poursuivant le chemin de la résistance jusqu’à la libération de toutes les terres palestiniennes du joug de l’occupation israélienne.

Des groupes extrémistes du “Temple” mobilisent les colons pour une prise d’assaut massive de la mosquée AlAqsa, pendant la période où se déroulent les trois “fêtes” juives : du dimanche 17 septembre prochain jusqu’à la mi-octobre.

Source: Avec PressTV