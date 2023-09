Les forces d’occupation ont bombardé, le vendredi soir, avec trois missiles un site de la résistance palestinienne à l’est de la ville de Gaza.

Le porte-parole de l’armée d’occupation a déclaré qu’un avion militaire avait attaqué un point militaire du Hamas près de la frontière avec la bande de Gaza.

Le communiqué de l’occupation prétend que « des engins explosifs ont été activés et des grenades à main ont été lancées sur les forces de l’armée israélienne, sans faire de victimes ».

Vendredi, des centaines de Palestiniens ont afflué vers la barrière frontalière pour participer à des marches réclamées par des jeunes hommes sur les réseaux sociaux, en soutien à la mosquée d’AlAqsa et aux prisonniers palestiniens.

Hamas: « comportement criminel nazi »

En réaction, le Hamas a qualifié les bombardements israéliens de vendredi et le ciblage des manifestants près de la frontiere de « comportement criminel ».

Le porte-parole du mouvement, Hazem Qassem, a déclaré qu’Israël « continue de commettre ses crimes contre notre peuple partout. Aujourd’hui, il a ciblé des manifestants pacifiques et des journalistes de manière barbare, tout en bombardant avec ses avions la bande de Gaza ».

Il a ajouté : « Cela fait partie du comportement criminel nazi contre notre peuple palestinien, et ce crime ne dissuadera pas notre peuple de poursuivre sa lutte légitime pour recouvrer ses droits ».

« Notre peuple a le droit de recourir à toutes les méthodes de lutte contre l’occupation et son agression contre la mosquée d’AlAqsa et les prisonniers, ainsi que contre l’intensification de son agression à l’encontre de notre peuple en Cisjordanie et la poursuite de son blocus contre Gaza », a insisté M.Qassem.

12 citoyens, dont un journaliste été blessés

L’armée d’occupation a déployé ses forces lourdement armées, ses véhicules et ses unités de tireurs d’élite le long de la frontière pour disperser les manifestations.

Les protestataires ont tiré des pétards et des pierres près de la barrière et incendié des pneus de voiture usagés.

مصادر صحفية: إشعال الإطارات خلال الفعاليات على الحدود مع الأراضي المحتلة شرق غزة، اليوم. pic.twitter.com/THoMypDUzC — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 15, 2023

Le ministère de la Santé dans la bande de Gaza a indiqué que 12 palestiniens, dont un journaliste, ont été blessés, suite aux agressions israéliennes à l’encontre des protestataires palestiniens dans les régions orientales de la bande de Gaza.

Le photojournaliste Ashraf Abu Amra a été blessé à la main suite au tir d’une bombe par les forces d’occupation alors qu’il couvrait ces événements.