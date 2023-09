Le chef du Conseil exécutif du Hezbollah, Sayed Hachem Safieddine, a déclaré que “Le Liban aujourd’hui est en proie à un style politique qui ne ressemble en rien au réalisme, qui ne lit pas de manière réaliste tous les événements et toutes les choses qui se sont passées et ne prend pas compte de tout ce qui s’est passé”.

Lors d’une rencontre dans la localité Jebaa au sud du Liban, il s’est interrogé : « Face à cette épreuve, que faut-il faire ? Ce débat est présent dans toutes nos maisons, partout dans tous les domaines et les gens nous demandent : Pourquoi êtes-vous toujours si patients ? ».

Et de répondre : « Nous n’avons d’autre solution que d’être patients et de supporter le tribut de la patience ainsi que toutes les insultes, les diffamations, les propos sordides et provocateurs et les discours laids venant des personnes les plus affreuses que les Libanais aient connues en politique et en tout ».

Il a dit : « Le plus difficile est qu’ils nous défient en notre puissance et nos capacités. Leur intention à travers ceci est de nous entraîner dans une bataille et une confrontation, mais ils ne le pourront le faire. Ils sont trop petits pour cela. Peut-être vont-ils accroitre leurs insultes et leurs injures parce qu’ils savent très bien à quel point nous sommes patients et tolérants. Cette patience et cette endurance que nous avons essayées toutes ces dernières années, nous n’en avons récolté que le succès et le soutien de Dieu, parce que la patience, quand elle est pour Allah, elle n’est pas moins précieuse et efficace que le djihad et le martyre pour Allah ».

« Ce qui nous attend, si Dieu le veut, est certes plus grand que nous ne le sommes. Nous n’en doutons pas un seul instant. Nous n’hésiterons pas avec la même force et les mêmes capacités pour affronter nos ennemis. Nous dressons une tente pour les perturber de la même manière que nous utilisons nos armes et notre volonté pour les faire plier, avec la même force et la même détermination, avec la patience et l’endurance, parce que nous avons une cause et un projet appartenant à une grande histoire, a l’histoire de Mohammad et de la famille de Mohammad. Oui nous sommes patients, faisons preuve d’endurance et supportons les blessures pour faire notre devoir en servant notre peuple. Nous serons là où nous devons être présents, dans tous les fronts du djihad, de lutte et des sacrifices pour aider et secourir les gens. lorsque nous offrons un service, ce n’est pas du tout pour nous, mais pour les gens que nous servons parce que ce qu’ils ont tant donné par leur patience, leurs sacrifices et ont supporté toutes les restrictions passées. Ils méritent tous les services et sacrifices consentis, ils méritent que nous versions notre sang pour leur réconfort ».

Il a poursuivi : « Ce pays, comme nous étions parmi ceux qui ont été destinés à libérer sa terre, et comme nous étions la cause directe à travers les drones pour ouvrir la voie à l’exploration de ses ressources maritimes, et comme nous étions la cause pour préserver la souveraineté de ce pays face à cet ennemi arrogant, qui est devenu lâche et effrayé et ne songe même plus à une agression contre le Liban, bien sûr, et s’il l’envisage il y a une force face à lui, et comme nous étions présents, nous sommes toujours présents pour préserver la dignité de ce pays, nous resterons présents pour préserver l’unité du Liban, sa survie en tant que pays unifié, la survie de sa force et de ses capacités, et la survie de son économie et de sa santé. Nous ferons tout en notre pouvoir, dans le gouvernement, et le parlement, et dans le suivi de tous les projets afin de le sauvegarder ce qui peut être préservé dans ce pays et de ne pas le délaisser ».

« Les déclarations de certains politiciens sont scandaleuses, ils ne pensent pas au pays ni à son avenir. Nous ne sommes pas comme eux et nous ne leur ressemblons pas. Ils parlent le langage du défi et veulent prendre les choses au dernier degré pour que le Liban s’effondre », a-t-il déclaré.Appelant au « dialogue, au calme et à la raison », il a ajouté : « Nous sommes forts et tout le monde le sait. C’est la sagesse de la force qui se soucie du pays ».

Et sayed Safieddine de conclure en évoquant les évènements dans le camp des réfugiés des palestiniens d’Ain al-Hilweh au sud du Liban : « C’était une chose très triste. Si Dieu le veut, ce cessez-le-feu qui a été conclus sous les auspices du président Nabih Berri, sera respecté. Ceci est pour le bien des Palestiniens, des Libanais, de la cause palestinienne et de toutes les choses au Liban. La guerre à l’intérieur du camp est contre les intérêts des Palestiniens et des Libanais ».

Source: Agences