Des centaines de Palestiniens de la bande de Gaza sont arrivés ce dimanche vers la barrière de séparation pour participer à des manifestations dans le cadre des activités de la Jeunesse rebelle, dénonçant l’assaut des colons contre la mosquée Al-Aqsa, dimanche matin, et la vidant de ses fidèles.

L’ armée d’occupation a déployé ses forces armées, ses véhicules et ses unités de tireurs d’élite le long de la barrière de séparation pour disperser les manifestations qui se déroulaient dans les régions orientales de la bande de Gaza, tandis que les groupes d’activité de la Jeunesse rebelle faisaient face à la répression de l’occupation.

À son tour, le correspondant de la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen a rapporté que « des dizaines de personnes ont été asphyxiées, dont deux journalistes, Fadi Al-Danaf et Bilal Al-Sabbagh, à la suite des tirs directs de bombes à gaz sur eux par les forces d’occupation ».

Le correspondant a ajouté que les forces d’occupation israéliennes ont également blessé « deux jeunes hommes à balles réelles à l’est de la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza ».

Les médias locaux ont rapporté que « les forces d’occupation ont directement ciblé une voiture de presse à l’est de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza », tandis que le ministère de la Santé de Gaza a annoncé que « des équipes d’ambulances surveillaient les cas d’évanouissements causées par des bombes à gaz dans les gouvernorats de l’est ».

Au même moment, des manifestants ont brulé des pneus en caoutchouc et brandi des drapeaux palestiniens à l’est de Khuzaa, au sud de la bande de Gaza, dans le cadre des activités de la jeunesse révolutionnaire.

Plus tôt dans la journée, 303 colons ont pris d’assaut la mosquée Al-Aqsa, à l’occasion du soi-disant Nouvel An hébreu, et la police d’occupation l’a vidée de ses fidèles, selon ce qu’a annoncé le Département des dotations islamiques d’alQods.

Dans les cours de la mosquée, les colons ont mené des raids provocateurs contre les fidèles et ceux qui se trouvaient à l’intérieur de la mosquée, y compris ceux qui portaient des robes sacerdotales blanches.

Ces mesures répressives coïncident avec le début des fêtes juives, où la police d’occupation entend faciliter l’accès des colons aux cours de la mosquée, et empêcher les musulmans d’y entrer.

Hier samedi, les militants d’alQods et ceux en poste qui ont été exclus de la mosquée Al-Aqsa ont appelé à la mobilisation pour défendre la mosquée Al-Aqsa, et à faire face aux incursions des colons pendant leurs vacances, qui commencent aujourd’hui dimanche.

