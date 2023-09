L’Iran a annoncé avoir saisi une importante cargaison d’armes et d’outils spécialisés pour les émeutes de fabrication américaine, a rapporté l’agence Mehr News.

Selon le juge en chef de la province d’Hormozgan, au sud de l’Iran, Mojtaba Ghahramani, cette cargaison a été perquisitionnée sur une bouée alors qu’elle pénétrait dans les frontières maritimes au sud du pays.

« Les forces du renseignement, après avoir appris le transfert de cette importante cargaison d’armes, qui comprend plus de 6 000 appareils à décharge électrique de fabrication américaine, utilisés pour semer le chaos et les émeutes, ont mis au point et mené une opération pour saisir cette cargaison », a-t-il ajouté.

Et de préciser que « grâce à un travail de renseignement minutieux, la cargaison en question a été surveillée et interceptée à partir du moment où elle a été chargée de l’autre côté des frontières du pays, et dès son entrée dans les eaux iraniennes, elle a été identifiée et saisie à proximité du port Khamir ».

Ghahramani a indiqué aussi que deux personnes ont été arrêtées et placées en détention provisoire dans l’attente de l’émission d’une ordonnance pénale ainsi que d’autres qui sont des agents et des membres du réseau.

« L’enquête préliminaire et les rapports des parties concernées indiquent que cette cargaison d’armes a été préparée et envoyée dans le pays pour semer le chaos dans les prochains jours », a indiqué Ghahramani, selon Mehr News.

Source: Agences