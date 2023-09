Le chiffre des clients des drones iraniens est nettement supérieur aux capacités de l’Iran à en produire, a déclaré le chef d’état-major général des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Bagheri, selon lequel des pays importants dans le monde exigent d’acheter des équipements militaires iraniens.

Selon l’agence de presse Mehr news, le général Bagheri a déclaré ce lundi 18 septembre : « Les forces armées iraniennes comptent aujourd’hui sur elles-mêmes dans tous les domaines, et je crois que l’autonomie pour ce qui est de certains logiciels est beaucoup plus importante que pour certains appareils car nous serons en mesure de recueillir des informations stratégiques et d’élaborer des plans stratégiques.

Il a ajouté : « Notre industrie de défense s’est considérablement développée… Auparavant, nous avions besoin de s’acquérir les équipements les plus élémentaires de l’étranger. Mais aujourd’hui, l’industrie de défense de notre pays a fait d’énormes progrès… Ils nous interdisaient d’acheter quoi que ce soit, mais aujourd’hui, ils nous interdisent de vendre quoi que ce soit. Aujourd’hui, le nombre des clients pour nos drones dépasse plusieurs fois notre capacité de production et les principaux pays du monde cherchent à acheter nos armes. »

Le chef d’état-major général des forces armées iraniennes a également déclaré : « La force balistique iranienne compte aujourd’hui parmi les principales forces du monde. C’est l’une des réussites de la défense sacrée et de la guerre du régime de Saddam contre le peuple iranien. C’est de cette façon que notre puissance de drones s’est développée et nous sommes aujourd’hui une force majeure dans ce domaine, en concurrence avec les superpuissances mondiales. »

L’Iran a commencé à fabriquer des drones et des véhicules aériens sans pilote (UAV) dans les années 1980 au cours de sa guerre de huit ans avec l’Irak. La stratégie du pays en matière de drones est l’un des piliers de la stratégie militaire iranienne, en plus de son programme de missiles, et ses capacités croissantes dans le domaine de la cyberguerre.

Les Etats-Unis et les pays occidentaux ont plusieurs fois accusé l’Iran de fournir des drones à l’armée russe pour sa guerre en Ukraine ce que Téhéran dément assurant les avoir vendus avant l’éclatement du conflit. Mais depuis, ces appareils semblent plus prisés. Les plus célèbres étant les Shahed 136 et 129.

En novembre 2022, le major-général Yahia Rahim Safavi, ancien commandant du corps des Gardiens de la révolution islamique et principal conseiller militaire du guide suprême iranien, avait déclaré qu’au moins 22 pays étaient intéressés par l’acquisition de drones militaires de fabrication iranienne.

