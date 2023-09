Le président iranien Ebrahim Raïssi a averti, le mercredi soir 20 septembre, à New York qu’une éventuelle normalisation entre ‘Israël’ et l’Arabie saoudite constituerait une trahison de la cause palestinienne.

« Nous pensons qu’une relation entre des pays de la région et le régime sioniste serait un coup de poignard dans le dos du peuple palestinien et de la résistance palestinienne », a déclaré M. Raïssi lors d’une conférence de presse en marge de l’Assemblée générale des Nations unies.

Interrogé sur le rapprochement en cours entre ‘Israël’ et l’Arabie saoudite, le président iranien s’est d’abord réjoui de la relation de l’Iran « avec l’Arabie saoudite qui se développe ».

La monarchie saoudienne et la République islamique iranienne ont amorcé une normalisation surprise au printemps dernier, sous l’égide de la Chine.

Parallèlement, l’Arabie saoudite et ‘Israël’ se « rapprochent tous les jours » d’une normalisation dans leurs relations, ce qui serait historique, a affirmé mercredi sur la télévision Fox News le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, surnommé MBS.

Au même moment, le président américain Joe Biden rencontrait à New York le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour parler justement de ce rapprochement israélo-saoudien.

« Nous n’avons rien entendu de tel », a d’abord répondu le président iranien à ce sujet.

« Pour autant, initier une relation entre le régime sioniste et n’importe quel régime de la région dans le but d’apporter la sécurité à ce régime sioniste ne remplira évidemment pas cet objectif », a averti le président de l’Iran, dont les propos étaient traduits en anglais.

A New York, le Premier ministre israélien a insisté sur la possibilité d’une normalisation des relations avec l’Arabie saoudite, fortement encouragée par le président des Etats-Unis, dans la foulée de ce qu’avait fait son prédécesseur Donald Trump entre ‘Israël’ et les Emirats arabes unis ou le Maroc par exemple.

« Je pense que sous votre houlette, Monsieur le président, nous pouvons forger un accord de paix historique entre Israël et l’Arabie saoudite », s’est félicité Benjamin Netanyahu.

De son côté, MBS sur Fox News a précisé: « Pour nous, la question palestinienne est très importante. Nous devons la résoudre ».

Il a également souligné que « les négociations (avec l’entité sioniste) se poursuivaient bien jusqu’à présent ».