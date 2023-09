Déjà bien occupé sur le front de sa guerre contre la Russie, pourquoi l’Ukraine viendrait-elle s’immiscer dans le conflit au Soudan ? Kiev est soupçonné d’avoir commandité des frappes de drones aux abords d’Omdurman, une ville sur l’autre rive du Nil face à la capitale Khartoum, a affirmé la chaîne américaine CNN le mercredi 20 septembre.

Des vidéos, dont la plupart sont en vue subjective, montrant des drones “kamikaze” s’abattre sur des véhicules légers circulent depuis près d’une semaine déjà sur les réseaux sociaux.

“Elles ont immédiatement attiré l’attention car il n’y avait pas d’attaques de drones jusqu’à présent dans le conflit au Soudan.

On a d’abord pensé que l’armée soudanaise s’était inspirée de l’exemple ukrainien, puis il a rapidement été question d’une opération spécifiquement ukrainienne dans le pays”, détaille Sim Tack, un analyste militaire pour Force Analysis, une société de surveillance des conflits.

Du texte en cyrillique

CNN affirme avoir eu la confirmation d’une source militaire ukrainienne que l’implication de Kiev dans ces frappes était l’hypothèse la plus probable.

Des forces spéciales auraient été dépêchées sur place pour viser les mercenaires du groupe Wagner et les combattants des Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo, dit « Hemedti », soupçonné d’être soutenu par le groupe paramilitaire russe.

Ces agents ont lancé quatorze attaques de drones visant des véhicules légers transportant des combattants, précise CNN.

A CNN investigation has found Ukrainian special services were likely behind a series of drone strikes and a ground operation directed against the RSF in Sudan.

