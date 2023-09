La Chine et la Syrie vont nouer un « partenariat stratégique », a annoncé ce vendredi le président chinois Xi Jinping à l’occasion de la visite de son homologue Bachar el-Assad, en quête de fonds pour la reconstruction de son pays.

« Aujourd’hui, nous allons annoncer conjointement l’établissement d’un partenariat stratégique Chine-Syrie qui sera une étape importante dans l’histoire des relations bilatérales », a déclaré le président chinois, cité par la chaîne d’Etat CCTV.

Bachar al-Assad se tenait face à lui entouré d’une délégation de neuf personnes, dans une salle ornée d’une immense fresque représentant la Grande muraille de Chine et où des drapeaux chinois et syriens étaient dressés.

« Face à une situation internationale pleine d’instabilité et d’incertitude, la Chine est prête à continuer à travailler avec la Syrie, à se soutenir mutuellement, à promouvoir une coopération amicale et à défendre conjointement l’équité et la justice au niveau international », a ajouté Xi Jinping.