Après que le Premier ministre polonais a déclaré que son pays ne fournirait plus aucun armement à l’Ukraine, Washington a demandé des éclaircissements à Varsovie, selon un haut responsable américain de la Défense.

Le responsable anonyme a déclaré à Bloomberg que les divergences entre alliés n’avaient pas encore entraîné de fissures dans l’unité de la coalition qui soutenait l’Ukraine.

Il a cependant indiqué que « la position exacte du pays [la Pologne] n’était pas claire ».

Un diplomate européen a confié à l’agence que « les diplomates polonais ont rassuré en privé leurs homologues étrangers sur le fait que le soutien militaire du pays à l’Ukraine se poursuivrait, bien qu’à plus petite échelle ».

Il a ajouté que « la perte du soutien de la Pologne pourrait s’avérer préjudiciable à l’effort de guerre de l’Ukraine, dans la mesure où cela risque de saper l’unité de l’Otan ».

Fin des livraisons d’armes

Le 20 septembre, le chef du gouvernement polonais Mateusz Morawiecki a annoncé que Varsovie ne fournissait plus d’armes à Kiev, illustrant les vives tensions entre les deux pays.

« Nous ne transférons plus aucun armement à l’Ukraine… Nous nous concentrons principalement sur la modernisation et l’armement rapide de l’armée polonaise afin qu’elle devienne l’une des armées terrestres les plus puissantes d’Europe « , a-t-il déclaré sur la télévision privée Polsat News.

Les céréales comme pomme de discorde

Les relations entre la Pologne et l’Ukraine se sont sensiblement dégradées ces derniers temps suite à l’embargo polonais sur les livraisons de céréales ukrainiennes.

Volodymyr Zelensky a critiqué cette décision, jugeant à la tribune de l’Assemblée générale des Nations unies qu’elle ne faisait que servir les intérêts de la Russie, ce qui a provoqué la colère du gouvernement polonais.

« Je (…) veux dire au président Zelensky de ne plus jamais insulter les Polonais, comme il l’a fait récemment lors d’un discours à l’Onu », a dit Mateusz Morawiecki, cité par l’agence de presse polonaise PAP.

Le 15 septembre, la Commission européenne a décidé de ne pas renouveler l’interdiction d’exporter quatre catégories de produits agricoles ukrainiens sur le marché de l’UE, mais a obligé Kiev à prendre des mesures de contrôle. La Slovaquie, la Hongrie et la Pologne ont maintenu l’interdiction à titre unilatéral.

Kiev comparé à un homme qui se noie

Pendant ce temps, le Président Andrzej Duda a comparé l’Ukraine à un homme qui se noie.

« Quiconque a déjà secouru une personne en train de se noyer sait (qu’elle) est incroyablement dangereuse et qu’elle peut vous entraîner dans les profondeurs… Une personne en train de se noyer s’accroche à tout ce qu’elle peut », a-t-il déclaré.

La Pologne « doit agir pour se protéger du mal qui nous est fait, car si une personne qui se noie nous cause du tort, elle ne recevra pas d’aide ».

Le Président polonais devait rencontrer son homologue ukrainien à New York, mais la réunion a été annulée au dernier moment.

