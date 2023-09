Les premiers chars américains M1 Abrams sont arrivés en Ukraine, a annoncé lundi le président Volodymyr Zelensky, se félicitant de cette « bonne nouvelle ».

« Des Abrams sont déjà en Ukraine et se préparent à renforcer nos brigades », a déclaré M. Zelensky sur Telegram, sans autre précision.

La livraison de ces chars à Kiev avait été annoncée la semaine passée par le président américain Joe Biden à l’occasion d’une visite à la Maison Blanche de M. Zelensky, en quête d’un soutien supplémentaire en pleine contre-offensive ukrainienne qui peine à réaliser une avancee.

« La semaine prochaine, les premiers chars Abrams américains seront livrés à l’Ukraine », avait indiqué M. Biden jeudi dernier, en présence du président ukrainien qui effectuait sa deuxième visite à Washington depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine, en février 2022.

M Biden avait aussi annoncé avoir approuvé une nouvelle tranche d’assistance militaire à Kiev, évaluée par le Pentagone à quelque 325 millions de dollars.

Les Etats-Unis ont promis en tout 31 chars Abrams à l’Ukraine, équipés de munitions à uranium appauvri de 120 mm.

Ces munitions peuvent percer les blindages mais sont aussi controversées en raison des risques toxiques pour les militaires et la population, selon l’AFP.

Mais d’après The Independant, des experts ont mis en garde contre la logistique complexe impliquée dans l’acheminement de ces véhicules de haute technologie sur le champ de bataille et contre le fait qu’ils nécessitent un entretien approfondi et délicat.

Chaque modèle coûte environ 10 millions de dollars, selon Reuters, et il doit être piloté par une équipe de quatre personnes (pilote, commandant, chargeur et tireur), à une vitesse maximale de 42 milles par heure, une portée maximale de 624 milles et fonctionne sur un moteur à turbine à gaz de 1 500 chevaux.

Il est armé d’un canon lisse M256 de 120 mm, ainsi que deux mitrailleuses : une de 12,7 mm et une M240 de 7,62 mm.

L’expert en industrie de défense Sydney Freedberg les a décrits pour la chaine de télévision qatarie al-Jazeera comme « de gros véhicules lourdement blindés », ajoutant qu’ils sont « bien mieux protégés que tout ce que les Soviétiques ont construit, ou tout ce que les Russes possèdent actuellement ».

Mais il a averti qu’ils ont été beaucoup moins souvent utilisés en Europe que le Leopard et pourraient finir par poser des problèmes aux Ukrainiens, étant donné qu’ils nécessitent une formation supplémentaire et auront besoin de pièces de rechange, d’un entreposage et d’un haut degré de soins.

« Il consomme beaucoup de carburant et le moteur est difficile à réparer et à entretenir », a pour sa part prévenu Jack Watling, chercheur principal en guerre terrestre au Royal United Services Institute.

Réunis avec les alliés de Kiev en avril 2023, sur la base américaine de Ramstein, le secrétaire à la défense des Etats-Unis, Lloyd Austin, a assuré qu’en quelques mois seulement, « le groupe de contact a livré plus de 230 chars, plus de 1 550 véhicules blindés et d’autres équipements et munitions pour soutenir plus de neuf nouvelles brigades blindées. »

