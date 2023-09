Le ministre saoudien de l’Énergie, le prince Abdelaziz ben Salmane, a annoncé la décision du royaume de passer à un accord d’inspection nucléaire complet avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), alors que Riyad et Washington s’efforcent de conclure un accord de normalisation avec Israël.

« Le Royaume est attaché à sa politique nationale en matière d’énergie nucléaire, qui garantit les normes les plus élevées de transparence et de fiabilité », a déclaré le ministre saoudien dans un communiqué, à l’issue d’une réunion avec le chef de l’AIEA, Rafael Grossi, ont rapporté les médias israéliens.

Il a annoncé, lors de la 67e conférence générale de l’AIEA en Autriche, que son pays « travaillera en étroite collaboration avec l’agence pour bénéficier de l’expertise et des services consultatifs qu’elle fournit ».

« À mesure que l’Arabie saoudite fait progresser ses projets en matière d’énergie nucléaire civile, ses relations avec l’AIEA seront encore plus intenses et plus étroites. Nous sommes prêts à apporter notre soutien, afin de garantir au pays une énergie sûre et efficace », a indiqué Rafael Grossi sur X (ex-Twitter).

Abdelaziz ben Salmane a souligné que le royaume travaillait activement au développement d’utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire et collaborerait étroitement avec l’AIEA, notamment dans le cadre de son projet de construction d’une première centrale nucléaire.

L’Arabie saoudite va également mettre en place un centre de coopération régionale, en partenariat avec l’AIEA, afin d’améliorer sa préparation aux urgences nucléaires, a ajouté le prince Abdelaziz, selon l’agence de presse saoudienne. Il s’alignera sur le traité international sur la non-prolifération des armes nucléaires.

Ce développement intervient au moment où Washington s’efforce de conclure un accord de normalisation entre Riyad et ‘Israël’.