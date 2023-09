Le chef de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (OIEA) a dénoncé la campagne de pression politique menée par les pays occidentaux sur la République islamique, ajoutant que de telles actions ne resteraient pas sans réponse.

Mohammad Eslami a fait cette remarque lors d’une réunion lundi avec le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Mariano Grossi, à Vienne.

Critiquant l’approche partiale adoptée par les pays occidentaux à l’égard de l’Iran, le responsable iranien a déclaré : « En recourant aux sanctions… ces pays tentent d’utiliser les mécanismes de l’AIEA pour accroître la pression sur l’Iran. »

« Les pressions politiques brutales exercées par les pays occidentaux sur l’Iran ne porteront pas leurs fruits et la République islamique ne laissera aucune pression à motivation politique sans réponse », a déclaré le haut responsable nucléaire.

Il a exhorté Grossi à maintenir l’AIEA sur une voie impartiale et professionnelle et à ne pas permettre aux États occidentaux d’utiliser les rapports de l’Agence comme prétexte à des pressions sur l’Iran.

La réunion a eu lieu alors que les tensions entre l’Iran et l’AIEA se sont intensifiées après la décision de Téhéran d’interdire à un certain nombre d’inspecteurs de l’Agence d’être affectés dans le pays.

Le 16 septembre, le chef de l’AIEA a publié une déclaration condamnant ce qu’il a qualifié de décision « disproportionnée et sans précédent » de l’Iran visant à retirer la désignation de plusieurs inspecteurs « les plus expérimentés » de l’Agence chargés de mener des « activités de vérification » dans le pays en vertu de l’accord de garanties du TNP.

La mesure iranienne « affecte la planification et la conduite normales des activités de vérification de l’Agence » dans le pays et « contredit ouvertement la coopération qui devrait exister entre l’Agence et l’Iran », a avancé Grossi.

En réponse, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a déclaré que les États-Unis et les trois parties européennes à l’accord nucléaire de 2015 – officiellement connu sous le nom de Plan global d’action conjoint – avaient abusé de l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU pour atteindre leurs propres objectifs politiques.

« Malheureusement, malgré l’interaction positive, constructive et continue de l’Iran avec l’AIEA, les trois pays européens et les États-Unis ont abusé du Conseil des gouverneurs de l’Agence à leurs propres fins politiques dans le but de nuire à l’atmosphère de coopération entre l’Iran et l’Agence », a déclaré Kanaani, faisant clairement référence à la France, à la Grande-Bretagne et à l’Allemagne.

Le Conseil des gouverneurs de l’AIEA a également publié le 13 septembre une déclaration parrainée par l’Occident, accusant l’Iran de ne pas respecter ses engagements en matière de garanties.

Le document, signé par 62 États membres de l’Agence, appelle l’Iran à prendre des mesures pour résoudre les problèmes de garanties en suspens et à fournir à l’AIEA des informations concernant ses nouvelles installations nucléaires.

L’AIEA est prête à faire des « progrès concrets » sur le programme nucléaire iranien (Grossi)

Après la réunion, le chef de l’AIEA a déclaré dans un message sur le réseau social X (ex-Twitter) que sa rencontre avec Eslami était « importante ».

Important to engage with Mohammad Eslami, VP and Head of @aeoi_ir, during #IAEAGC. I reiterated @IAEAorg willingness to engage and make concrete progress in the spirit of the March 4 statement to provide credible assurances that 🇮🇷 nuclear programme is exclusively peaceful. pic.twitter.com/PvpKsQNs8m — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 25, 2023

Il a ajouté que l’AIEA est prête à « s’engager et à réaliser des progrès concrets » conformément à un accord signé à Téhéran le 4 mars « pour fournir des assurances crédibles que le programme nucléaire iranien est exclusivement pacifique ».

À la fin d’une visite de deux jours du directeur général de l’AIEA à Téhéran en mars, les deux parties ont publié une déclaration commune, affirmant qu’elles étaient convenues de prendre des mesures pour faciliter la coopération et accélérer la résolution des questions de garanties en suspens.

Selon le communiqué, les deux parties ont reconnu que de tels engagements positifs entre l’Iran et l’AIEA peuvent ouvrir la voie à des accords plus larges entre les États membres de l’accord.

Source: Avec PressTV