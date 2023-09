Le haut commandant militaire iranien a averti que ses forces étaient prêtes à agir face aux ennemis en gardant le doigt sur la gâchette et les yeux sur les radars.

Le chef d’état-major des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Baqeri, a averti que les forces armées iraniennes sont prêtes à agir face à l’ennemi sur le champ.

Lundi lors d’une cérémonie à la mosquée Jamkaran, près de la ville sainte de Qom, où les forces armées ont renouvelé leur allégeance au douzième et dernier imam des musulmans chiites, l’Imam Mahdi (que Dieu hâte sa parousie), le général iranien a déclaré que les forces armées iraniennes avaient mis en place un corps unifié pour assurer la sécurité dans le pays.

« L’état de préparation est un concept familier pour notre personnel armé. C’est-à-dire qu’à chaque instant, nous avons les mains sur la gâchette et les yeux sur l’écran radar, ainsi que des équipements de surveillance et de renseignement afin qu’aucun complot ne soit organisé contre le pays et que les ennemis ne cherchent pas à lancer une agression et porter atteinte à notre sécurité ».

La puissance des forces armées fait qu’aujourd’hui les ennemis n’osent pas envahir l’Iran et qu’ils n’y pensent même pas, a martelé le général iranien avant de souligner que les forces iraniennes étaient prêtes à sacrifier leurs vies pour la défense de la patrie.

« Nous nous engageons à ne pas faire de compromis avec les ennemis de l’islam et à nous opposer à eux, ainsi qu’à poursuivre le chemin de nos martyrs, à défendre les défavorisés et les opprimés, et à avancer de toutes nos forces sur la voie inestimable que constitue la deuxième phase de la Révolution islamique tracée par le Leader de la Révolution islamique », a-t-il ajouté, faisant référence à la feuille de route nationale élaborée par l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei pour les 40 années qui ont suivi la Révolution de 1979.

Réponse décisive en cas d’acte insensé

S’exprimant également lundi, le commandant des forces terrestres de l’armée iranienne, le général de brigade Kioumars Heidari, a averti les ennemis qu’ils recevraient une « réponse décisive » s’ils commettent un « acte insensé » contre l’Iran.

Les troupes terrestres de l’armée, a-t-il expliqué, ont été déployées le long de toutes les frontières iraniennes.

« Si les ennemis commettent une erreur ou un acte insensé ou malveillant contre la République Islamique d’Iran, ils recevront une réponse décisive de la part des forces terrestres de l’armée », a affirmé Heidari.

En cas de toute attaque, qu’elle soit terrestre ou aérienne, les forces iraniennes, les anéantiront sans tarder, a-t-il déclaré.

Source: Avec PressTV