Les forces d’occupation sionistes ont arrêté, ce mardi, plusieurs Palestiniens au cours d’une campagne de perquisitions et d’incursions en Cisjordanie occupée et à al-Qods occupée.

Des affrontements ont alors éclaté dans plusieurs zones faisant des blessés.

Les forces d’occupation ont attaqué plusieurs régions du gouvernorat de Ramallah et d’al-Bireh, ainsi que de Naplouse et d’Hébron, et mené des opérations de ratissage dans la ville de Jénine.

Le Club des prisonniers a fait état de l’arrestation de plusieurs palestiniens, qui ont été transférés pour enquête par les services de sécurité d’occupation, sous prétexte de participation à des actions de résistance populaire contre les colons et les forces d’occupation.

Et puis dans la région d’AlQuds occupée, les forces d’occupation ont arrêté deux jeunes Palestiniens lors d’un assaut contre la ville de Beit Hanina, coïncidant avec le déclenchement des affrontements dans la localité d’al-Issawiya.

Au cours de ces affrontements, les forces d’occupation ont tiré des bombes à gaz toxiques et des bombes assourdissantes incendiaires contre les Palestiniens.

Les forces d’occupation ont également attaqué les maisons et les voitures palestiniennes, les aspergeant d’eaux usées.

Les Palestiniens ont mené 10 opérations de résistance en Cisjordanie et à al-Qods au cours des dernières 24 heures.

Un centre d’information palestinien a fait état des jets d’engins explosifs et de cocktails Molotov, ainsi que d’affrontements dans 3 zones distinctes.

Les combattants de la résistance ont ouvert le feu sur les forces d’occupation au point de contrôle de Hamra, près de Jéricho, et ont ouvert le feu sur les forces d’occupation au point de contrôle de Beit Furik à Naplouse.

Les résistants ont également ouvert le feu sur les forces d’occupation près de la localité d’Azzun à Qalqilya et ont lancé un engin explosif sur un site militaire des forces d’occupation à Beit Ummar à al-Khalil Hébron.

Les jeunes Palestiniens ont lancé des cocktails Molotov et incendié un véhicule militaire des forces d’occupation lors de la prise d’assaut de Jalboun à Jénine.

Des colons profanent la mosquée d’AlAqsa

Entre-temps, la profanation de la mosquée d’AlAqsa s’est poursuivi, ce mardi matin. Plus de 400 colons extrémistes escortés par la police d’occupation israélienne ont pris d’assaut les cours de la mosquée sainte, sous prétexte de vouloir accomplir des rituels talmudiques.

L’ancien membre de la Knesset, Yehuda Glick, a pour sa part guidé un groupe de touristes américains lors d’une visite provocatrice dans la mosquée d’AlAqsa.

Cependant, la police d’occupation a restreint l’entrée des fidèles musulmans à al-Aqsa.

Les habitants de la ville d’al-Qods ont à cet égard appelé à une mobilisation des fidèles palestiniens afin de contrecarrer les projets des colons et les tentatives de judaïsation des lieux saints islamiques.

Il convient de rappeler que tous les jours de la semaine, à l’exception des vendredi et samedi, jours fériés islamique et juif, la mosquée d’al-Aqsa fait l’objet de violations et d’incursions de la part des colons, sous la protection de la police israélienne. Les autorités d’occupation tentent d’y imposer un contrôle total sur la mosquée et de la diviser, accusent les Palestiniens.