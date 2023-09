Le secrétaire britannique aux Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré samedi 30 septembre que « soutenir l’Ukraine est difficile et douloureux », notant toutefois que « si les alliés ne continuent pas d’apporter leur soutien à Kiev, la situation dans le monde se détériorera ».

Dans une interview au magazine britannique The house, Cleverly a ajouté: « c’est pourquoi la position du gouvernement britannique reste forte. Nous le disons clairement à tous nos partenaires internationaux. C’est dur et douloureux. Mais si nous reculons, les choses seront plus difficiles et douloureuses ».

Dans le même temps, Cleverly a également admis que la fatigue du conflit en Ukraine était un « gros problème ».

Réduire la dépendance aux armes occidentales



Par ailleurs, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a inauguré ce samedi à Kiev un premier forum international consacré à l’industrie de la défense, dans l’espoir d’attirer des fabricants capables de produire des armes en Ukraine et de lui « construire un arsenal » face à la Russie

Selon l’AFP, près de 250 entreprises d’armement ont répondu à l’invitation de ce forum qui a pour but de réduire sa dépendance aux livraisons d’armes des Etats-Unis et de l’Europe.

Le Président ukrainien a déclaré que « la création d’un nouvel écosystème industriel qui renforcera à la fois l’Ukraine et tous ses partenaires » a été convenue avec son homologue américain lors de son récent voyage à Washington.

Nouveau bilan sur le terrain

Selon le nouveau bilan quotidien de la Défense russe, l’Ukraine a perdu en 24 heures 25 drones, trois dépôts de munitions, plusieurs pièces d’artillerie et de nombreux blindés. Neuf projectiles d’Ouragan et un de HIMARS ont en outre été interceptés.

L’agence russe Sputnik rapporte que onze attaques ukrainiennes ont été repoussées, dont sept sur l’axe de Donetsk, deux sur celui de Krasny Liman et deux sur celui de Donetsk-Sud.

Selon l’agence, une tentative de débarquement ukrainienne sur une île à proximité de Kherson a été avortée. Les bataillons du groupe « Dniepr », appartenant à l’armée russe, ont arrêté une tentative des troupes ukrainiennes de débarquer sur l’île Bolchoï Potemkine, située à l’embouchure du fleuve Dniepr près de Kherson, a rapporté une source à Sputnik, déclarant que la confrontation avait entraîné la mort de 12 soldats ukrainiens.

La source a ajouté qu’un centre de contrôle des drones a été détruit près de Kherson, tuant 4 soldats des troupes ukrainiennes et en blessant deux autres.

Par ailleurs, la Défense russe a annoncé que des missiles Iskander ont détruit un train avec des véhicules blindés des forces ukrainiennes.

Source: Divers