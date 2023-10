L’agence de presse internationale et radio Sputnik lance une diffusion 24 heures sur 24 en arabe depuis Beyrouth.

À partir du dimanche 2 octobre, Sputnik est accessible sur la fréquence qui était auparavant utilisée par la version arabe de la BBC. En janvier dernier, celle-ci a complètement arrêté d’émettre au Liban en raison du manque de financement.

« En 1938, lorsque la BBC a lancé la radio au Liban, elle a choisi comme slogan une phrase qui se traduisait par ’Londres est là’ ou ’Londres parle’. Désormais, c’est ‘Moscou [qui] parle ici’, a déclaré Dmitri Tarassov, directeur de la radio Sputnik au Liban.

En outre, le signal de la radio Sputnik s’étend également au territoire de la Syrie voisine.

Les émissions de la radio arabe Sputnik seront animées par des journalistes arabes de renom dans la région. La grille de diffusion comprendra également des programmes du Caire et de Moscou sur une grande variété de sujets.

« Nous diffuserons principalement des informations et des contenus analytiques. Nous parlerons des questions internationales les plus brûlantes et des problèmes qui touchent la société libanaise. C’est parce que les sujets sociaux trouvent un grand écho auprès du public local », a déclaré Lina Andreïtchenko, rédactrice en chef de la radio arabe et des podcasts Sputnik.

D’ailleurs, un certain nombre de programmes arabes de RT seront diffusés sur cette nouvelle fréquence de l’édition arabe de Sputnik.

Sputnik Arabic a commencé ses activités le 4 février 2015, l’année même de l’ouverture du pôle multimédia de l’agence au Caire en Égypte. La rédaction est située à Moscou. Sputnik Arabic comprend un site Internet et des fils d’information en arabe, diffusés sur les ondes FM au Liban, en Irak et en Syrie, ainsi que sur le site officiel et dans des applications mobiles. L’audience totale des pages de Sputnik Arabic sur les réseaux sociaux est de 3 millions de personnes.

Source: Sputnik