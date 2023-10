La Turquie a de nouveau conduit d’intenses frappes contre des positions et objectifs des combattants kurdes dans le nord de la Syrie jeudi soir, touchant « des dépôts d’armes et de munitions » et des sites pétroliers, a rapporté le ministère de la Défense.

Ankara mène depuis dimanche soir une campagne de bombardements à partir de drones qui ont fait au moins neuf morts jeudi, contre des objectifs du PKK et des YPG en Syrie, en représailles à l’attentat qui a blessé deux policiers dimanche à Ankara.

L’attaque a été revendiquée par le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK).

« La Turquie a mené des frappes aériennes ce soir à 23H00 (20H00 GMT) dans les régions de Tel Rifat, Cizire et Derik dans le nord de la Syrie et détruit 30 objectifs » a indiqué le ministère dans un communiqué, qui cité « des cavernes, des abris et des dépôts, ainsi que de puits de pétrole et des sites de stockage » utilisés par les « terroristes ».

Les médias turcs s’étaient déjà faits l’écho en début de soirée d’une série de frappes visant « des bâtiments abritant les unités d’attaque et de sabotage, ainsi que des dépôts d’armes et de munitions des PKK/YPG » lors d’une opération menée par les unités du MIT, les services de renseignements.

Le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) est classé comme organisation terroriste par Ankara et ses alliés occidentaux. En revanche les YPG, ou Unités de protection du peuple que la Turquie considère comme une extension du PKK, se sont battues au côté des Etats-Unis et de la coalition occidentale contre Daech.

La Turquie a affirmé que les terroristes avaient été formés en Syrie.

Source: Avec AFP