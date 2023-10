Le bâtiment de l’ambassade israélienne en Jordanie a été évacué et le personnel de l’ambassade est retourné à Tel Aviv, après avoir reçu l’ordre de l’évacuer à la suite de l’opération palestinienne de l’opération Ouragan d’Al-Aqsa.

Selon le journal Yedioth Ahronoth, le personnel de l’ambassade israélienne à Amman a été retiré, par crainte de manifestations devant le bâtiment de l’ambassade.

Le retour de l’équipe de l’ambassade en Jordanie intervient après que les Brigades Al-Qassam, ont annoncé que les affrontements entre la résistance et les forces d’occupation israéliennes se poursuivaient dans plusieurs régions.

Hier matin, samedi, la résistance palestinienne a lancé l’opération Ouragan d’Al-Aqsa, au cours de laquelle elle a réussi à prendre d’assaut des sites et des colonies israéliennes et à faire prisonnier un certain nombre d’israéliens dont des officiers et des soldats israéliens.

À la suite de cette opération, 300 Israéliens ont été tués, dont le commandant de la Brigade Nahal (une des brigades d’élite israéliennes), Yehontan Steinberg, lors d’un affrontement avec un résistant palestinien, près de Kerem Shalom, selon les médias israéliens.

L’annonce de l’opération est intervenue dans un communiqué du commandant en chef des Brigades al-Qassam, Muhammad al-Deif, « en réponse à la barabarie de l’occupation contre la mosquée d’Al-Aqsa et la maltraitance des femmes dans ses cours.

