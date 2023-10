Le Hezbollah ne restera pas neutre, a clamé le chef du Bureau exécutif du Hezbollah sayed Hachem Safieddine lors d’un sit-in organisé dans la banlieue-sud de Beyrouth en soutien à l’opération Déluge d’al-Aqsa de la résistance palestinienne qui se poursuit depuis samedi matin.

Au début de son discours sayed safieddine a salué « les épopées de gloire et d’héroïsme réalisées par les moudjahidines palestiniens », assurant qu’elles inaugurent une nouvelle étape.

« Mous avez démontré que la puissance réside dans les cœurs, la foi, les bras et la volonté capable de réaliser la libération totale », a-t-il ajouté.

Selon lui, l’opération de résistance palestinienne lancée par le Hamas a rafraichi les cœurs des gens honnêtes dans notre monde islamique.

« Elle déterminera le destin ultime et final du conflit avec l’ennemi », a-t-il insisté.

Le dirigeant du Hezbollah estime qu’il y a eu « un fiasco énorme et terrifiant des renseignements militaires israéliens et un grand succès de la résistance en Palestine ».

« Le fait d’entrer dans les colonies, de tuer et de capturer un grand nombre est une scène humiliante qui illustre les capacités des résistants. Le recours aux capacités depuis les airs de concert avec le pilonnage aux missiles et les fusillades directes illustrent cette volonté et ces capacités impressionnantes », a-t-il expliqué.

Et de poursuivre : « ces images montrent que le temps de la vengeance et des comptes à rendre a sonné, et qu’il est temps que les citadelles sionistes s’effondrent ».

Et de demander : « Netanyahu croit-il qu’al-Qods est insignifiante aux yeux des fils de cette oumma ? »

« Nous avons vu l’attestation véridique de la parole du secrétaire général du Hezbollah sayed Hassan Nasrallah : le temps des défaites est révolu. Le temps des victoires a sonné ».

Selon sayed Safieddine, la bataille n’est pas encore terminée.

« L’un des résultats de l’opération Déluge d’al-Aqsa est qu’elle a mis fin à l’allégation selon laquelle les colonies seront maintenues en sécurité. Le pire est à venir », a-t-il averti.

Et d’ajouter : « Netanyahu devrait savoir que cette bataille n’est pas seulement la bataille des gens de Gaza et de la Cisjordanie seulement. La responsabilité incombe aux fils de la oumma de ne pas rester neutres. Quant à nous, nous ne resterons pas neutres. C’est le temps des résistances armées. C’est le temps du défi et du martyre. Ce n’est pas le temps de la capitulation et de la normalisation. La bataille déluge d’al-Aqsa est la bataille de toute la oumma d’affronter l’ennemi sans considérations internes et spécifiques. Tous devraient s’y impliquer. »

Il ajoute: « Dans cette bataille, nous ne resterons pas neutres. Nous disons aux Palestiniens que nous sommes avec vous. Tout ce dont nous possédons est pour vous. Parce que notre résistance a été fondée pour être avec vous. Nous ne sommes pas neutres. La Résistance islamique a adressé ce matin son message de remerciement et d’estime à Gaza depuis les hameaux de Chebaa. A sa manière. Il est de notre droit de viser l’ennemi qui occupe notre terre. »

Et sayed Safieddine d’avertir israéliens et américains : « L’ennemi devrait bien comprendre le message de la Resistance. Je dis aux sionistes et aux Américains si vous dépassez les bornes par vos bêtises, il en résultera le déluge de toute la oumma »

Images du sit-in du Hezbollah.

Source: Al-Manar