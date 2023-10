L’ancien chef du Parti Socialiste Progressiste au Liban, Walid Joumblatt, a adressé un message aux recrues arabes druzes de l’armée d’occupation israélienne.

Joumblatt a déclaré dans son message sur son compte X (anciennement Twitter) : « Aux conscrits par la force des Arabes druzes dans l’armée israélienne en Palestine occupée, ne participez pas à la guerre face aux combattants de la liberté du Hamas et du peuple palestinien ».

Plus tôt dans la journée, Joumblatt a déclaré que « la condamnation par la France, la Grande-Bretagne et l’Europe de l’opération Déluge d’Al-Aqsa est un nouveau point de honte dans leur bilan noir ».

Joumblatt a souligné que la Palestine et alQods resteront aux Arabes et aux musulmans, ajoutant : « Dans les jours difficiles, le tri aura lieu et les pays qui revendiquent la civilisation et le respect des droits de l’homme retourneront à leurs racines coloniales, car leur histoire est souillée par le sang d’innocents, de l’Algérie à tous les autres peuples arabes ».

Malgré les bombardements israéliens de bâtiments résidentiels et la mort de plus de 370 civils dans la bande de Gaza suite à l’agression en cours depuis hier, la France, la Grande-Bretagne et l’Union européenne ont condamné l’opération Déluge d’alAqsa, sans mentionner le ciblage des civils par l’occupation.

Hier, l’occupation a détruit plusieurs tours résidentiels dans la bande de Gaza, dont la Tour Palestine et le bâtiment résidentiel Al-Hashem. Le porte-parole des Brigades Al-Qassam, Abu Ubaida, a déclaré : « Maintenant que l’occupation a bombardé la Tour Palestine au centre de la ville de Gaza, Tel Aviv doit rester sur un pied et attendre notre réponse fracassante ».

Source: Médias