Le site d’information israélien Wallah a affirmé que le mouvement Hamas avait anesthésié et trompé « Israël » pendant un an alors qu’il préparait l’opération Déluge d’al-Aqsa, assurant que le Shin Bet et l’armée israélienne devraient fournir des réponses à la question de savoir quand cette opération de tromperie a-t-elle commencé ? »

Dans un article intitué « L’armée israélienne est perdue et le Hamas prend l’initiative : qu’est-il arrivé à l’esprit combatif d’Israël ? », le site web estime que l’armée était absente, une fois de plus, comme elle l’a été il y a 50 ans, indiquant qu’« Israël » devrait se consacrer à faire face à la catastrophe de l’effondrement de la confiance dans l’establishment sécuritaire et militaire.

Selon le site, il y a eu un fiasco majeur, car «la personne de garde qui était chargée de faire le diagnostic s’est endormie et nous avons reçu un coup douloureux ».

« Tout Israélien qui a vu les scènes depuis Gaza pensait que bientôt les frappes israéliennes allaient intervenir. Mais au lieu de cela, de nombreuses frappes sont allées dans la direction opposée », déplore-t-il soulignant que « le Hamas est apparu comme une force efficace et une organisation de gangs chevronnée ».

« Dans le meilleur des cas, c’est le niveau politique qui l’a arrêté ou l’a empêché de fonctionner, pour ne pas provoquer l’effondrement de l’accord conclu avec les Saoudiens, puis par crainte pour le sort des otages, dont des dizaines ont été kidnappés » dans la bande, explique le site les raisons pour lesquelles la riposte israélienne n’a pas été à la hauteur des attentes.

Walla exclut que l’armée israélienne puisse lancer l’attaque. « Ils sont tout simplement incapables d’attaquer. La confiance des citoyens israéliens dans l’armée s’est effritée. »

Critiquant le slogan de « l’armée la plus puissante du Moyen-Orient », le site déplore qu’il revienne en boucle dans chaque entretien mené par les correspondants militaires avec les commandants de brigade, car selon lui c’est une phrase « creuse ».

Le site Walla a prédit qu’après la bataille, les Israéliens auront du mal à gérer le « sentiment d’abandon » qu’ils ont ressenti.

Source: Média