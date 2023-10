Partout dans le monde, au Moyen-Orient, en Europe et aux États-Unis, Les gens sont descendus dans la rue pour soutenir la Palestine et condamner le régime sioniste.

La réponse internationale intervient après que le Hamas a lancé la plus grande attaque contre l’entité sioniste depuis des décennies. Ce sont des manifestations d’envergure en solidarité avec la Palestine occupée qui ont eu lieu à travers le monde allant du Moyen-Orient jusqu’en Europe et aux Etats-Unis.

Des manifestations ont en effet eu lieu, ces deux derniers jours dans plusieurs villes européennes, mais aussi aux États-Unis, dont à Washington.

Rassemblements à Washington

Au cours des dernières heures, par dizaines, des citoyens américains se sont rassemblés devant la Maison-Blanche à Washington pour exprimer leur solidarité avec le peuple palestinien.

La marche a débuté devant la résidence du président américain Joe Biden, dans le centre de Washington, avant de se rassembler devant la Maison-Blanche, en brandissant des drapeaux palestiniens.

Les participants à la marche ont demandé la libération de la Palestine et de tous les prisonniers palestiniens, ainsi que l’arrêt total de l’aide apportée par l’administration américaine au régime sioniste.

Alors que les forces de police américaines bloquaient certaines rues, les participants à la marche se sont dirigés de la Maison-Blanche vers le bâtiment du département d’État américain.

La place Times Square à New York a également été hier, dimanche 9 octobre, le théâtre de manifestations de dizaines de citoyens américains, qui ont protesté, en solidarité avec le peuple palestinien et ont demandé la fin de l’occupation israélienne de la Palestine.

Manifestation à Doha

Doha, la capitale du Qatar, a été également été le théâtre d’une marche où la population a exprimé sa solidarité avec l’opération « Déloge d’Al-Aqsa » de la Résistance palestinienne et a condamné les bombardements du régime sioniste sur la bande de Gaza.

En Europe

Des manifestations de rue en faveur de la Résistance palestinienne ont également eu lieu sur le continent européen. Ainsi, aux Pays-Bas, en Espagne, en Turquie, etc., la population a manifesté son soutien aux Palestiniens face à l’agression israélienne.

La ville de Barcelone en Espagne a été le théâtre d’une marche citoyenne en réponse à l’invitation d’organisations de solidarité avec la Palestine et de la communauté palestinienne, exprimant ainsi leur soutien à la résistance du peuple palestinien dans les territoires occupés et condamnant le silence international.

Les villes de Rotterdam, Leiden, La Haye et Groningen aux Pays-Bas ont été le théâtre de manifestations de solidarité avec le peuple palestinien, où des drapeaux palestiniens ont été hissés en soutien aux habitants de Gaza et des zones occupées dans le sud-ouest.

Rappelons en passant qu’en France, la préfecture du Rhône a annoncé dimanche qu’un rassemblement pro-palestinien, prévu lundi soir, 9 octobre, à Lyon, serait interdit en raison du risque de trouble à l’ordre public.

Un grand rassemblement automobile a eu lieu en Suède pour soutenir la Palestine et condamner les crimes du régime sioniste.

Des centaines de personnes ont répondu à l’appel de l’Association des jeunes d’Anatolie et se sont rassemblées sur la place de la mosquée Fatih à Istanbul, scandant des slogans en soutien à l’opération « Déluge d’Al-Aqsa ».

À Ankara également, des centaines de citoyens turcs se sont rassemblés devant l’ambassade du régime sioniste pour exprimer leur soutien à la Palestine et à la lutte du peuple de ce pays, en scandant des slogans.

Dans d’autres pays

Les supporters de l’équipe écossaise Celtic ont exprimé leur soutien à la Palestine lors du match de leur équipe, en brandissant des drapeaux palestiniens et des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « La Palestine doit être libre » et « La victoire appartient à la Résistance ».

En outre, les joueurs des équipes Al-Qadsia et Al-Arabi au Koweït ont participé au championnat de football en portant des keffiehs palestiniens, affirmant ainsi leur solidarité avec le peuple palestinien et sa résistance.

En Tunisie, les supporters de l’Espérance Sportive ont également participé à la célébration du succès de l’opération « Tempête d’Al-Aqsa » en exprimant leur soutien à la résistance palestinienne et en hissant le drapeau palestinien.

Dans différentes villes et provinces de Jordanie, la nuit dernière, d’importantes marches ont été organisées en déclarant leur soutien à la résistance palestinienne, où les gens ont demandé la rupture des relations de leur pays avec le régime sioniste.

Les célèbres tours du Koweït ont été illuminées avec le drapeau palestinien en signe de solidarité avec les Palestiniens et leur réponse aux crimes du régime sioniste.

De plus, aujourd’hui, lundi, dans les écoles publiques de Tunisie, l’hymne national palestinien a été chanté en signe de solidarité avec la bande de Gaza et l’opération « Déluge d’Al-Aqsa ».

De grandes manifestations contre ‘Israël’ et en soutien à la Résistance palestinienne sont prévues vendredi dans tout le Pakistan.

En conséquence, un grand rassemblement antisioniste a eu lieu à Karachi, la ville la plus peuplée et le cœur économique du Pakistan, et les participants ont souligné le soutien continu du peuple de ce pays à la lutte palestinienne contre le régime d’occupation.

En Irak, l’Ayatollah Sayed Ali Sistani a sollicité les musulmans du monde à soutenir le peuple Palestinien et à déployer les efforts pour mettre fin à l’agression de l’occupation.

Rappelons que le Hamas a lancé une offensive surprise et massive, le samedi 7 octobre, contre les colonies de l’enveloppe de Gaza, en riposte aux agressions israéliennes continues contre le peuple palestinien et à la profanation de la mosquée AlAqsa.

L’opération Déluge d’Al-Aqsa a entrainé la mort de 1000 colons et soldats israéliens et la capture d’une centaine d’autres.

Par contre, les autorités d’occupation se sont vengées des civils, en bombardement les domiciles résidentiels, les centres médicaux et les mosquées à Gaza. 687 Palestiniens sont tombés en martyre, dont 140 enfants et 105 femmes et 3800 autres blessés, selon le ministère de la Santé.

Source: Avec PressTV