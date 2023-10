Le chef du mouvement yéménite Ansarullah, M. Abdel Malik al-Houthi, a affirmé ce mardi que « la décision relative au Déluge d’Al-Aqsa est une décision palestinienne qui a toute la légitimité » ajoutant « autant l’ennemi et l’ami étaient surpris par cette opération ».

Le chef du mouvement yéménite Ansarullah, M. Abdel Malik Al-Houthi, dans un discours sur les derniers développements sur la scène palestinienne, a souligné que « le peuple yéménite est prêt à faire tout ce qu’il peut pour accomplir son devoir sacré de se tenir aux côtés du peuple palestinien ».

Il a poursuivi : « Notre peuple est prêt à se déplacer par centaines de milliers et à rejoindre le peuple palestinien pour affronter l’ennemi, et nous n’hésiterons pas à faire tout notre possible. »

Il a également indiqué « qu’il existe des lignes rouges dans la situation liée à Gaza et dans la coordination entre l’axe de la résistance, notant « nous sommes en coordination avec l’axe de la résistance, et si les Américains interviennent directement militairement, nous sommes prêts à participer avec nos missiles et nos drones ».

Al-Houthi a insisté « qu’il est nécessaire d’apporter tout le soutien aux Palestiniens et que cette nation ne doit pas se contenter de regarder les pays occidentaux apporter leur soutien à l’ennemi criminel ».

Le leader du mouvement Ansarullah s’est interrogé : « Où sont l’Organisation de la coopération islamique et la Ligue des États arabes? », regrettant « que nous constatons une grande faiblesse et négligence au niveau des condamnations de nombreux pays arabes ».

Al-Houthi a déclaré « que les positions faibles et la position des normalisateurs est honteuse et dévoile l’étendue de leur loyauté envers l’ennemi sioniste et leurs abus envers le peuple palestinien ».

Le leader du mouvement Ansarullah a affirmé que « les USA, la France, la Grande-Bretagne et les pays occidentaux ont permis à l’ennemi sioniste de tuer les Palestiniens par tous les moyens ».

Il a ajouté que « tous les crimes démontrent clairement que les régimes occidentaux sont complices dns ces crimes, car l’Occident a donné à liberer les mains de l’entité sioniste pour commettre toutes sortes de crimes, depuis la confiscation de terres en passant par la confiscation des droits, de l’indépendance et de la liberté ».

Il a noté que « les pays occidentaux veulent que l’ennemi sioniste soit la fer de ance dans la région arabe , un agent et une arme pour cibler la nation entière ».

Al-Houthi a également déclaré que « depuis 7 décennies, le peuple palestinien n’a reçu aucune attention de la part des institutions internationales qui se vantent de se préoccuper par les droits des peuples », ajoutant que « les instructions et résolutions du Conseil de sécurité n’ont rien apporté à la Palestine et ni ont pas protégé les enfants, les femmes et les civils ».

Al-Houthi a conclu que « les Américains sont un partenaire direct du crime israélien et l’oppression du peuple palestinien est un des problèmes des plus évidents, qu’ils tentent de le liquider et de l’éradiquer ».

Source: Médias