Au cours des dernières heures, des allégations et des mensonges se sont largement répandus dans les médias occidentaux, prétendant que des membres de la résistance « auraient tué et décapité 40 enfants » dans la colonie de Kfar Azza lors de la bataille du Déluge d’Al-Aqsa.

Ces allégations ont circulé sur des plateformes renommées telles que CNN. Elles ont également été relayées par des personnalités publiques comme un membre du Congrès US.

Même le président américain Joe Biden a déclaré que « des rapports font état de nourrissons qui ont été tués et massacrés parce qu’ils étaient juifs », mais sans fournir aucune preuve.

En examinant les détails et la source de ces allégations, il s’est avéré qu’elles ont d’abord été rapportées par la chaîne israélienne i24, et plus précisément par la journaliste Nicole Zedek, qui a revendiqué cette histoire lors de sa visite dans la colonie de Kfar Azza en compagnie des soldats d’occupation.

La chaîne israélienne a donc, en premier lieu, présenté l’histoire comme un fait réel, puis les médias occidentaux lui ont emboité le pas sans fournir aucune image à l’appui.

Ils se sont contentés d’exposer des sacs mortuaires qui ne prouvaient pas s’ils appartenaient à des enfants et de filmer le sang sur le sol.

Dans son message, la journaliste Nicole Zedek a déclaré que la source de ses informations provenaient des soldats de l’armée israélienne, ce qui signifie qu’elle n’a pas vu les corps elle-même.

Et d’ajouter que les soldats lui avaient dit « qu’ils pensaient que 40 enfants auraient été tués ». Donc, eux aussi ils n’ont pas vu les corps, mais ils pensent.

L’armée d’occupation israélienne a par contre affirmé à l’agence turque Anadolu qu’elle ne disposait d’aucune information confirmant les allégations selon lesquelles le Hamas aurait « décapité des enfants ».

260 enfants morts suite aux bombardements contre Gaza

Contrairement à ces faux récits, les enregistrements audio et vidéo prouvent que l’occupation israélienne a délibérément bombardé des civils palestiniens non armés à l’intérieur d’immeubles résidentiels, ce qui a couté la vie à plus de 1055 martyrs, dont 260 enfants et 230 femmes. Alors que 5184 citoyens ont jusqu’à présent été blessés.

Des clips vidéo et photos montrent des enfants dans leur linceul ou d’autres entachés de sang après avoir été extraits des décombres causés par les raids israéliens.

Mais malheureusement les médias occidentaux, connus pour leur duplicité et leur alignement en faveur de l’occupation israélienne, ne publient pas les crimes brutaux de l’occupation qui ont bombardé Gaza avec des bombes au phosphore blanc, prohibées au niveau international.

Vidéo choquante

Rappelons que le Hamas a lancé une offensive surprise et massive, le samedi 7 octobre, contre les colonies de l’enveloppe de Gaza, en riposte aux agressions israéliennes continues contre le peuple palestinien en Cisjordanie occupée et à la profanation de la mosquée Al-Aqsa.

L’opération Déluge d’Al-Aqsa a entrainé la mort de plus de 1000 colons et soldats israéliens et la capture d’une centaine d’autres.

Par contre, les autorités d’occupation se sont vengées des civils, en bombardant les domiciles résidentiels, les centres médicaux et les mosquées à Gaza.