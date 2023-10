Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré mercredi soir que l’armée d’occupation était « passé à l’offensive », avertissant que « tout membre du Hamas est un homme mort ».

« Le Hamas, c’est Daech et nous allons les écraser et les détruire comme le monde a détruit Daech », a-t-il dit lors d’une première allocution solennelle commune avec les membres de son cabinet de guerre formé plus tôt dans la journée.

Dans sa déclaration, le Premier ministre israélien a pour la première fois exprimé clairement l’intention de l’entité sioniste de « détruire » le Hamas.

Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a renchéri en déclarant: « nous allons effacer le Hamas de la terre ».

Benjamin Netanyahu et son rival de l’opposition, Benny Gantz, avaient annoncé s’être mis d’accord pour créer un gouvernement d’urgence et un cabinet de guerre pour la durée du conflit, quatre jours après l’opération du Déluge d’Al-Aqsa.

Rappelons que le Hamas a lancé une offensive surprise et massive, le samedi 7 octobre, contre les colonies de l’enveloppe de Gaza, en riposte aux agressions israéliennes continues contre le peuple palestinien en Cisjordanie occupée et à la profanation de la mosquée Al-Aqsa.

L’opération Déluge d’Al-Aqsa a entrainé la mort de plus de 1000 colons et soldats israéliens et la capture d’une centaine d’autres.

Par contre, les autorités d’occupation se sont vengées des civils, en bombardant les domiciles résidentiels, les centres médicaux et les mosquées à Gaza. Selon le ministère palestinien de la Santé, le nombre des martyrs palestiniens à Gaza s’est élevé à plus de 1 200, dont près de 300 enfants et le nombre des blessés à 5 600.