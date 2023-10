Le site Grayzone fondé par le journaliste américain Max Blumenthal a révélé que c’est un chef de colons israéliens qui est la source de la rumeur sur les 40 bébés israéliens décapités par les résistants palestiniens dans la colonie Kfar Aza dans l’enveloppe de Gaza, durant les premiers jours de l’opération Déluge d’al-Aqsa.

Il s’appelle David Ben Zion et il est le président du Conseil régional de Shomron qui comprend 35 colonies en Cisjordanie occupée et le vice-commandant de l’Unité 71 de l’armée israélienne.

Selon Grayzone, il avait incité le mois de mai dernier à l’élimination de Huwwara (Huwara). Ce village palestinien de la région de Naplouse avait alors été victime d’une attaque de colons au cours de laquelle des dizaines de maisons et de voitures ont été incendiés.

La rumeur avait été reprise et propagée par la journaliste israélienne de i24, Nicole Zedek.

Le 10 octobre, elle a rapporté que lors d’une interview avec Ben Zion lui avait dit : « Nous avons fait du porte à porte, nous avons tué beaucoup de terroristes. Ils sont très mauvais. Ils ont coupé des têtes des enfants, ils ont coupé des têtes des femmes. Mais nous sommes plus forts qu’eux.”

Plus tôt dans la journée, Zedek a déclaré lors d’un reportage de i24 en direct de Kfar Aza : “Environ 40 bébés ont été emmenés sur des civières… des berceaux renversés, des poussettes laissées derrière, des portes grandes ouvertes ».

Le reportage de Zedek a été vu des dizaines de millions de fois sur X (Ex-Twitter) et promu par le ministère israélien des Affaires étrangères – qui soutient son réseau.

Grayzone assure que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a joué un rôle essentiel pour propager cette rumeur à grande échelle afin d’obtenir le soutien des Etats-Unis et leur protection.

Par la suite, certains médias occidentaux ont relayé cette version mensongère sans aucune vérification, se contentant de publier des images de sacs de cadavres et de sang au sol.

La CNN en fait partie. Son correspondant, Nic Robertson, citant apparemment des sources militaires israéliennes, a dit que des militants palestiniens ont procédé à des « exécutions à la Daech », au cours desquelles ils « coupaient la tête des gens”, y compris des bébés et des animaux domestiques.

La rumeur a été reprise par des responsables américains pour parvenir au président Joe Biden qui a dit : « Il y a des rapports selon lesquels des nourrissons ont été tués et égorgés parce qu’ils sont juifs ».

Selon le Washington Post, il s’est par la suite rétracté.

« Ni Biden ni aucun responsable n’ont vu des images ni n’ont vérifié l’authenticité de ces rapports sur la décapitation des enfants par les terroristes », a commenté le WP. Assurant que « Les déclarations de Biden s’étaient basées sur des rapports israéliens ».

Grayzone rapporte que Oren Ziv, un journaliste israélien qui a rejoint la tournée officielle de l’armée israélienne à Kfar Aza, a commenté sur Twitter : « Je reçois beaucoup de questions sur les rapports de » bébés décapités par le Hamas » qui ont été publiés après la tournée des médias dans le village. Pendant la tournée, nous n’avons vu aucune preuve de cela, et le porte-parole de l’armée ou les commandants n’ont pas non plus mentionné de tels incidents. »

Selon Grayzone, Ben Zion défend les idéaux du leader fanatique Loam Livnat qui se décrit comme « un messianiste radical de droite ». Ce dernier était admiré par l’assassin de l’ancien premier ministre israélien Itzhak Rabin et avait dirigé une mutinerie au sein de l’armée israélienne qui refuse l’évacuation de la bande de Gaza.

Ben Zion prône la construction du temple de Salomon à la place de la mosquée al-Aqsa : « Le Mont du Temple n’est pas seulement le passé du peuple juif, mais aussi l’avenir », a-t-il écrit sur sa page Facebook selon Grey zone.

Source: Médias